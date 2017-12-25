Эксперты посоветовали пять рецептов натуральных средств для избавления от головной боли
Существует пять рецептов натуральных средств, рекомендуемых экспертами, которые помогут справиться с головной болью. В их приготовлении основным компонентом является уксус.
Рецепт 1: смешать равные доли воды и яблочного уксуса, довести до кипения и вдыхать пар в течение 5 минут.
Рецепт 2: принимать раствор: 1 ст. л. уксуса, 1 ч. л. меда и 1 стакан воды.
Рецепт 3: залить 1 стаканом яблочного уксуса 1 ч. л. измельченного корня девясила и настаивать около 10 часов в теплом месте. Принимать 4 раза в день за 30 минут до еды по 1 ч. л., разведенной в 1 стакане воды, добавив 1 ч. л. меда.
Рецепт 4: положить на лоб полотенце, смоченное 9 %-м уксусом, лежать с компрессом в течение 10-15 минут.
Рецепт 5: нагреть до 80 С яблочный уксус и вдыхать пары не дольше 3 минут.
Рецепт 1: смешать равные доли воды и яблочного уксуса, довести до кипения и вдыхать пар в течение 5 минут.
Рецепт 2: принимать раствор: 1 ст. л. уксуса, 1 ч. л. меда и 1 стакан воды.
Рецепт 3: залить 1 стаканом яблочного уксуса 1 ч. л. измельченного корня девясила и настаивать около 10 часов в теплом месте. Принимать 4 раза в день за 30 минут до еды по 1 ч. л., разведенной в 1 стакане воды, добавив 1 ч. л. меда.
Рецепт 4: положить на лоб полотенце, смоченное 9 %-м уксусом, лежать с компрессом в течение 10-15 минут.
Рецепт 5: нагреть до 80 С яблочный уксус и вдыхать пары не дольше 3 минут.
Автор: Ивакина Ирина