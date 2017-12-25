В Нигерии лихачество водителя превратило свадебную церемонию в траурную
Одиннадцать подружек невесты погибли в Нигерии из-за лихого водителя. Микроавтобус с людьми разорвало на две половины от удара в шлагбаум.
Как сообщает источник, гости разъезжались после свадебной церемонии. Водитель переполненного микроавтобуса превысил допустимую скорость и протаранил шлагбаум. От столкновения автомобиль разорвало пополам. Из пятнадцати пассажиров выжило четыре человека, они находятся на лечении. Одиннадцать молодых женщин погибли.
Как сообщает источник, гости разъезжались после свадебной церемонии. Водитель переполненного микроавтобуса превысил допустимую скорость и протаранил шлагбаум. От столкновения автомобиль разорвало пополам. Из пятнадцати пассажиров выжило четыре человека, они находятся на лечении. Одиннадцать молодых женщин погибли.
Автор: Артемов Сергей