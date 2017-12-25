Москва готова принять на новогодние торжества около 10 млн гостей
Москва готова принять на новогодние торжества около 10 миллионов гостей. Такую цифру озвучили власти столицы. В частности, об этом заявил и представитель департамента культуры Александр Кибовский.
Власти Москвы подготовили для празднования новогодних и рождественских торжеств свыше 300 крупных мероприятий. Они пройдут в разных округах столицы. Власти заявляют о готовности принять около 10 миллионов гостей на организованных площадках. Так только одно мероприятие «Елка мэра» в Гостином дворе смогут посетить более 52 000 человек.
Всего власти предлагают гостям и жителям Москвы 83 площадки фестиваля «Путешествия в Рождество». В парках столицы пройдет 21 мероприятие. Сообщается также о 12 окружных площадках для празднования Нового года. Помимо этого, для школьников в дни каникул проведут 250 новогодних елок. Ожидается, что только на них придет около 1 миллиона человек.
К слову, в Москве салют в новогоднюю ночь запустят с 36 праздничных площадок.
Власти Москвы подготовили для празднования новогодних и рождественских торжеств свыше 300 крупных мероприятий. Они пройдут в разных округах столицы. Власти заявляют о готовности принять около 10 миллионов гостей на организованных площадках. Так только одно мероприятие «Елка мэра» в Гостином дворе смогут посетить более 52 000 человек.
Всего власти предлагают гостям и жителям Москвы 83 площадки фестиваля «Путешествия в Рождество». В парках столицы пройдет 21 мероприятие. Сообщается также о 12 окружных площадках для празднования Нового года. Помимо этого, для школьников в дни каникул проведут 250 новогодних елок. Ожидается, что только на них придет около 1 миллиона человек.
К слову, в Москве салют в новогоднюю ночь запустят с 36 праздничных площадок.
Автор: Нина Лукашева