Родители российских школьников требуют сделать бесплатными рабочие тетради
У многих российских граждан на сегодняшний день возникает вопрос: если учебники ученики в школах получают бесплатно, тогда с какой стати рабочие тетради, которые стали за последние годы неотъемлемой частью осуществляемого образовательного процесса, им в итоге приходится покупать?
В настоящее время уже свыше двадцати шести человек поставили свои подписи под соответствующей петицией к Ольге Васильевой, занимающей пост министра образования Российской Федерации. Стоит отметить, что все больше родителей с каждым днем ставят свои подписи непосредственно под данным обращением. В свою очередь они требуют бесплатно обеспечивать российских школьников рабочими тетрадями. Предложение касательно бесплатной выдачи школьных рабочих тетрадей поступило от мамы четверых детей - Елены Соколовой. Данная женщина является жительницей Ярославля, пишет mk.ru
Елена Соколова в своём письме отметила, что если раньше единственным реально требуемым дополнением к учебникам являлись “Дневник наблюдений за природой”, а также “Прописи”, а все прочие предметы вольготно и свободно чувствовали себя на страницах простых тетрадок, то сейчас такого рода минимумом не обойтись. Соколова заметила, что по умолчанию современные учебники подразумевают совместное их применение с рабочими тетрадями, которые специально разработали под программу.
По мнению Елены Соколовой, необходимость приобретения за собственный счет таких тетрадей ложится на семейный бюджет дополнительным финансовым бременем, а также способствует социальному расслоению. Она отметила, что не все родители в российском государстве могут позволить себе такого рода траты. В петиции подчеркивается, что российские школы согласно законодательству Российской Федерации сами решают, каким образом израсходовать бюджетные средства, которые у них имеются на данный момент времени. Чаще всего данные средства просто-напросто не поступают в стены школ. По мнению автора данного обращения, российские дети лишаются условий в данном случае для равного старта непосредственно в жизни. По словам Елены Соколовой, многие российские учителя разделяют точку зрения автора данного письма.
Инициатором петиции, подводя итоги, было предложено от лица родителей сделать тетради нового образца бесплатными. Соколова предлагает такие тетради, как и учебники, выдавать в российских школах всем ученикам, обучающимся в начальных классах. По её мнению Российская Федерация может это себе позволить. Елена Соколова отмечает, что это является не такими уж большими затратами.
Стоит напомнить, что Генеральная прокуратора Российской Федерации в прошлом году обращалась в российское Министерство образования с предложением закрепить законодательно бесплатное предоставление школьникам РФ рабочих тетрадей.
В настоящее время уже свыше двадцати шести человек поставили свои подписи под соответствующей петицией к Ольге Васильевой, занимающей пост министра образования Российской Федерации. Стоит отметить, что все больше родителей с каждым днем ставят свои подписи непосредственно под данным обращением. В свою очередь они требуют бесплатно обеспечивать российских школьников рабочими тетрадями. Предложение касательно бесплатной выдачи школьных рабочих тетрадей поступило от мамы четверых детей - Елены Соколовой. Данная женщина является жительницей Ярославля, пишет mk.ru
Елена Соколова в своём письме отметила, что если раньше единственным реально требуемым дополнением к учебникам являлись “Дневник наблюдений за природой”, а также “Прописи”, а все прочие предметы вольготно и свободно чувствовали себя на страницах простых тетрадок, то сейчас такого рода минимумом не обойтись. Соколова заметила, что по умолчанию современные учебники подразумевают совместное их применение с рабочими тетрадями, которые специально разработали под программу.
По мнению Елены Соколовой, необходимость приобретения за собственный счет таких тетрадей ложится на семейный бюджет дополнительным финансовым бременем, а также способствует социальному расслоению. Она отметила, что не все родители в российском государстве могут позволить себе такого рода траты. В петиции подчеркивается, что российские школы согласно законодательству Российской Федерации сами решают, каким образом израсходовать бюджетные средства, которые у них имеются на данный момент времени. Чаще всего данные средства просто-напросто не поступают в стены школ. По мнению автора данного обращения, российские дети лишаются условий в данном случае для равного старта непосредственно в жизни. По словам Елены Соколовой, многие российские учителя разделяют точку зрения автора данного письма.
Инициатором петиции, подводя итоги, было предложено от лица родителей сделать тетради нового образца бесплатными. Соколова предлагает такие тетради, как и учебники, выдавать в российских школах всем ученикам, обучающимся в начальных классах. По её мнению Российская Федерация может это себе позволить. Елена Соколова отмечает, что это является не такими уж большими затратами.
Стоит напомнить, что Генеральная прокуратора Российской Федерации в прошлом году обращалась в российское Министерство образования с предложением закрепить законодательно бесплатное предоставление школьникам РФ рабочих тетрадей.
Автор: Роман