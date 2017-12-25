Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.09 USD 58.20
Курс валют на 26.12.2017
exclusive / Общество

Родители российских школьников требуют сделать бесплатными рабочие тетради
У многих российских граждан на сегодняшний день возникает вопрос: если учебники ученики в школах получают бесплатно, тогда с какой стати рабочие тетради, которые стали за последние годы неотъемлемой частью осуществляемого образовательного процесса, им в итоге приходится покупать?
Родители российских школьников требуют сделать бесплатными рабочие тетради

В настоящее время уже свыше двадцати шести человек поставили свои подписи под соответствующей петицией к Ольге Васильевой, занимающей пост министра образования Российской Федерации. Стоит отметить, что все больше родителей с каждым днем ставят свои подписи непосредственно под данным обращением. В свою очередь они требуют бесплатно обеспечивать российских школьников рабочими тетрадями. Предложение касательно бесплатной выдачи школьных рабочих тетрадей поступило от мамы четверых детей - Елены Соколовой. Данная женщина является жительницей Ярославля, пишет mk.ru

Елена Соколова в своём письме отметила, что если раньше единственным реально требуемым дополнением к учебникам являлись “Дневник наблюдений за природой”, а также “Прописи”, а все прочие предметы вольготно и свободно чувствовали себя на страницах простых тетрадок, то сейчас такого рода минимумом не обойтись. Соколова заметила, что по умолчанию современные учебники подразумевают совместное их применение с рабочими тетрадями, которые специально разработали под программу.


По мнению Елены Соколовой, необходимость приобретения за собственный счет таких тетрадей ложится на семейный бюджет дополнительным финансовым бременем, а также способствует социальному расслоению. Она отметила, что не все родители в российском государстве могут позволить себе такого рода траты. В петиции подчеркивается, что российские школы согласно законодательству Российской Федерации сами решают, каким образом израсходовать бюджетные средства, которые у них имеются на данный момент времени. Чаще всего данные средства просто-напросто не поступают в стены школ. По мнению автора данного обращения, российские дети лишаются условий в данном случае для равного старта непосредственно в жизни. По словам Елены Соколовой, многие российские учителя разделяют точку зрения автора данного письма.


Инициатором петиции, подводя итоги, было предложено от лица родителей сделать тетради нового образца бесплатными. Соколова предлагает такие тетради, как и учебники, выдавать в российских школах всем ученикам, обучающимся в начальных классах. По её мнению Российская Федерация может это себе позволить. Елена Соколова отмечает, что это является не такими уж большими затратами.

Стоит напомнить, что Генеральная прокуратора Российской Федерации в прошлом году обращалась в российское Министерство образования с предложением закрепить законодательно бесплатное предоставление школьникам РФ рабочих тетрадей.


Автор: Роман
Вчера, 18:12
Читайте также
Загрузка...
Юзер Reddit под упаковкой рождественского подарка
10-часовую трансляцию молча сидящего в кресле
Москва готова принять на новогодние торжества
Девочке, с рождения запертой матерью и не
Черняк: В новогодние праздники Крым посетят до
Супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова собралась
Метро Москвы перешло на усиленный режим работы
Навальный опубликовал в Сети видеообращение,
В Telegram появился спецканал для связи с
В Москве автомобильные заторы достигли 10 баллов
Родители российских школьников требуют сделать
В Великобритании врачи спасли девочку,
Добавление комментария
Последние новости
26.12, 02:30 Юзер Reddit под упаковкой рождественского подарка в
26.12, 02:00 Эксперт: Аюрведические препараты нельзя принимать во
26.12, 01:30 10-часовую трансляцию молча сидящего в кресле Джеффа
26.12, 01:00 Анастасия Волочкова поблагодарила своих фанатов за
26.12, 00:30 Сказочный запуск FALCON 9 спровоцировал ДТП на дорогах
26.12, 00:00 Учёные: Мозг подростков в эффективности обучения
25.12, 23:30 Именем Боба Марли назван новый вид пауков
25.12, 23:00 Москва готова принять на новогодние торжества около 10
25.12, 22:30 В NASA создали прочный материал на основе карбида
25.12, 22:00 Эксперты посоветовали пять рецептов натуральных средств
25.12, 21:31 Юлия Барановская опубликовала трогательное видео
25.12, 21:30 Смартфон OnePlus 5 уже можно обновить до Android 8.0 Oreo
25.12, 21:25 В Ростовской области мужчина менял порноматериалы на
25.12, 21:14 Девочке, с рождения запертой матерью и не видевшей
25.12, 21:00 Эксперты объяснили восемь основных заблуждений о
25.12, 20:55 Черняк: В новогодние праздники Крым посетят до 100 тысяч
25.12, 20:50 Супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова собралась в
25.12, 20:40 Блогер Дмитрий Крикун стал свидетелем происшествия с
25.12, 20:30 В Сочи водитель Gelandewagen сбил человека, устроил
25.12, 20:23 Метро Москвы перешло на усиленный режим работы из-за