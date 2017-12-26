Анастасия Волочкова поблагодарила своих фанатов за поддержку
Анастасия Волочкова поблагодарила своих фанатов за оказанную ей поддержку и защиту от недоброжелателей в Сети. Она также попросила всех гневных комментаторов оставить в покое её личную жизнь.
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала новое видео на своей странице в социальной сети Instagram, в котором показала свою знаменитую растяжку. Она также поблагодарила всех поклонников за оказанную поддержку, так как в последнее время всё больше недоброжелателей оставляют гневные комментарии под её публикациями. «Я счастлива, что у меня есть те, кому Я не безразлична», - завершает своё обращение к подписчикам балерина.
Ранее Анастасия Волочкова потребовала взыскать $10 млн компенсации с человека, опубликовавшего её фотографии во время интимной близости.
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала новое видео на своей странице в социальной сети Instagram, в котором показала свою знаменитую растяжку. Она также поблагодарила всех поклонников за оказанную поддержку, так как в последнее время всё больше недоброжелателей оставляют гневные комментарии под её публикациями. «Я счастлива, что у меня есть те, кому Я не безразлична», - завершает своё обращение к подписчикам балерина.
Ранее Анастасия Волочкова потребовала взыскать $10 млн компенсации с человека, опубликовавшего её фотографии во время интимной близости.
Автор: Александров Александр