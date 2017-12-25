Валерий Меладзе похвастался трогательной фотографией с красавицами-дочерьми
Известный музыкант и певец Валерий Меладзе похвастался снимком с красавицами-дочерьми. Фото было опубликовано в микроблоге артиста в социальной сети Instagram.
В профиле Валерия Меладзе появился трогательный снимок, на котором знаменитый музыкант запечатлен с тремя дочерьми. Фотография произвела огромное впечатление на многочисленных подписчиков певца, которые буквально забросали семейство восхищенными комментариями. Фанаты в один голос назвали опубликованный снимок «Папино счастье» и написали, что музыканту есть, чем гордиться.
Единственное, чем остались недовольны придирчивые поклонники, так это тем, что фото оказалось не таким семейным, как им хотелось. Подписчики сообщили, что были бы не против увидеть на снимке сыновей музыканта и его супругу Альбину Джанабаеву. В любом случае, фолловеры подчеркнули, что редко видят на одной фотографии такое количество счастья и теплоты.
Публикация Валерия Меладзе собрала за 10 минут около 1 500 отметок «Нравится». Судя по всему, это далеко не предел.
Между тем аккаунт в Instagram Валерия Меладзе появился около месяца назад. При этом он оказался очень популярным среди подписчиков.
В профиле Валерия Меладзе появился трогательный снимок, на котором знаменитый музыкант запечатлен с тремя дочерьми. Фотография произвела огромное впечатление на многочисленных подписчиков певца, которые буквально забросали семейство восхищенными комментариями. Фанаты в один голос назвали опубликованный снимок «Папино счастье» и написали, что музыканту есть, чем гордиться.
Единственное, чем остались недовольны придирчивые поклонники, так это тем, что фото оказалось не таким семейным, как им хотелось. Подписчики сообщили, что были бы не против увидеть на снимке сыновей музыканта и его супругу Альбину Джанабаеву. В любом случае, фолловеры подчеркнули, что редко видят на одной фотографии такое количество счастья и теплоты.
Публикация Валерия Меладзе собрала за 10 минут около 1 500 отметок «Нравится». Судя по всему, это далеко не предел.
Между тем аккаунт в Instagram Валерия Меладзе появился около месяца назад. При этом он оказался очень популярным среди подписчиков.
Автор: Нина Лукашева