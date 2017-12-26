Учёные: Мозг подростков в эффективности обучения превосходит показатели детей и взрослых
Учёные из Голландии установили, что мозг подростков в возрасте от 16 до 20 лет в эффективности обучения превосходит показатели детей и взрослых. Именно этот период, согласно заявлениям экспертов, наиболее благоприятный для получения новой информации.
В ходе исследования эксперты разделили всех респондентов на группы, которые отличались друг от друга только возрастной категорией. Всем участникам эксперимента показывали картинки и просили определить их в одну из трёх категорий путём нажатия соответствующей кнопки. Примечательно, что правильный или неправильный ответ озвучивался только после сделанного выбора. Это стимулировало респондентов самостоятельно искать соответствия. В это время учёные внимательно наблюдали за полосатым телом головного мозга, так как оно максимально активизируется в период получения новой и важной информации.
Результаты тестов показали, что люди в возрасте от 16 до 20 лет наиболее склонны к обучению, так как справились с тестом в 97% случаев. Далее чем старше человек, тем более плохими были результаты. Это указывает на необходимость именно в подростковый период максимально задействовать фазу получения новой и важной информации, так как она будет усваиваться гораздо быстрее обычного.
В ходе исследования эксперты разделили всех респондентов на группы, которые отличались друг от друга только возрастной категорией. Всем участникам эксперимента показывали картинки и просили определить их в одну из трёх категорий путём нажатия соответствующей кнопки. Примечательно, что правильный или неправильный ответ озвучивался только после сделанного выбора. Это стимулировало респондентов самостоятельно искать соответствия. В это время учёные внимательно наблюдали за полосатым телом головного мозга, так как оно максимально активизируется в период получения новой и важной информации.
Результаты тестов показали, что люди в возрасте от 16 до 20 лет наиболее склонны к обучению, так как справились с тестом в 97% случаев. Далее чем старше человек, тем более плохими были результаты. Это указывает на необходимость именно в подростковый период максимально задействовать фазу получения новой и важной информации, так как она будет усваиваться гораздо быстрее обычного.
Автор: Александров Александр