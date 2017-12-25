Смартфон OnePlus 5 уже можно обновить до Android 8.0 Oreo
Современный смартфон OnePlus 5 уже можно обновить до операционной системы Android 8.0 Oreo. Разработчики из компании сообщили о полной готовности программного обеспечения, и до Нового года все владельцы смогут скачать и установить его.
Обладатели OnePlus 5 с нетерпением ждали обновления операционной системы своего девайса, и разработчики выпустили долгожданное нововведение раньше положенного срока. Уже сейчас часть пользователей по всему миру сообщила об установке Android 8.0 Oreo. Для этого необходимо зайти в настройки смартфона и в разделе «Обновление ПО» нажать соответствующий пункт. Если же новая операционная система доступна для устройства, то оно начнёт обновляться в автоматическом режиме, но только при условии остатка заряда батареи более 50%. В противном случае владельцу OnePlus 5 придётся подключить зарядное устройство.
Новая «операционка» Android 8.0 Oreo позволяет существенно улучшить не только функционал OnePlus 5, но и значительно повышает его производительность, экономя при этом энергию.
Обладатели OnePlus 5 с нетерпением ждали обновления операционной системы своего девайса, и разработчики выпустили долгожданное нововведение раньше положенного срока. Уже сейчас часть пользователей по всему миру сообщила об установке Android 8.0 Oreo. Для этого необходимо зайти в настройки смартфона и в разделе «Обновление ПО» нажать соответствующий пункт. Если же новая операционная система доступна для устройства, то оно начнёт обновляться в автоматическом режиме, но только при условии остатка заряда батареи более 50%. В противном случае владельцу OnePlus 5 придётся подключить зарядное устройство.
Новая «операционка» Android 8.0 Oreo позволяет существенно улучшить не только функционал OnePlus 5, но и значительно повышает его производительность, экономя при этом энергию.
Автор: Александров Александр