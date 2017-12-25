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exclusive / Шоу-бизнес

СМИ огласили свои версии ухода Алексея Михайловского с «Дом-2»
Как ранее стало известно, популярный телевизионный проект «Дом-2» покинул его несменный продюсер Алексей Михайловский. Настоящая причина его ухода до этого времени остается неизвестной, поэтому представитель СМИ решили выдвинуть свои версии.

СМИ огласили свои версии ухода Алексея Михайловского с «Дом-2»


В настоящее время официальной версией остаются данные самим продюсером объяснения, согласно которым, он просто устал, а также из-за проекта совсем не уделяет внимание собственной семье, поэтому не может считать себя настоящим мужчиной. Однако недавно начали появляться и слухи о том, что знаменитость могли просто уволить. Более того, их сильнее подкрепила бывшая супруга создателя проекта Василиса, которая до 2014 года работала над программой вместе с ним. Так на своей странице в Instagram она разметила довольно откровенный пост, в котором раскритиковала нынешнее руководство проекта, а также сообщила, что бывший муж сам все испортил.

Однако несмотря на это, представители средств массовой информации выдвинули две версии ухода Михайловского с проекта. Согласно первой, которую всем озвучили официально, продюсер уходит сам, при этом причиной этого послужил чрезмерный интерес к проекту бизнесмена Александра Карманова, который в настоящий момент владеет 75% акций компании-производителя «Дом-2». По второй версии, которой, помимо журналистов, придерживаются и сами работники телеканала, творца передачи просто уволили. При этом Михайловского якобы "настигла карма". Работники проекта считают, что от него просто избавились, как и он в свое время избавился от автора шоу Валерия Комиссарова, а также, по сути, и своей бившей жены, которой надоело наблюдать за ним и его новой избранницей.

Стоит отметить, что в настоящий момент многие из создателей проекта предполагают, что в скором времени Ксению Бородину, которую считают сторонницей Михайловского, постигнет его судьба. Впрочем, уже давно ходят слухи, что Михайловский с Бородиной собираются создать свой личный телевизионный проект.
Автор: Артем Васильев
Вчера, 19:30
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