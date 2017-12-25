Анна Хилькевич предложила в Instagram флешмоб «Мой человек года»

В своем Instagram Анна Хилькевич опубликовала прекрасное фото, где она стоит в обнимку со своей матерью и мило улыбается. Гармония, исходящая от снимка, переполняет сердца зрителей.«Я знаю, что у каждого есть самый любимый на свете человек, который был и остается очень важным для вас в текущем году. Лично для меня – это моя дорогая мамочка. Любовь к этому человеку не может измеряться временем, даже всей жизни будет мало. Она всегда готова внимательно выслушать, поддержать и помочь в любое время суток. Рядом с ней я себя ощущаю сразу в двух временных рамках, когда была маленькой, и сейчас, когда стала взрослой. Скажите, уважаемые подписчики, кто для вас является главным Человеком Года? Давайте сделаем добрый флешмоб с участием наших близких и дорогих людей!», - поделилась эмоциями на своей странице Анна Хилькевич.Фолловеры с одобрением восприняли этот милый фотоснимок актрисы, оставили много положительных отзывов. Не прошел и час после публикации, как фотографию оценили более 60 тыс. подписчиков. Судя по всему, предложение Анны Хилькевич о флешмобе получит широкое распространение.