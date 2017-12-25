В NASA создали прочный материал на основе карбида кремния для двигателей авиации будущего
Ученые исследовательского национального управления по аэронавтике NASA создали супер-прочный материал на основе карбида кремния для двигателей авиации нового поколения. По словам экспертов, уникальный состав оказался прочнее стали и может выдерживать невероятно высокий уровень тепловой нагрузки.
Как говорится в статье, опубликованной в Applied Materials & Interfaces, самой большой проблемой авиационного строения является неспособность металла выдерживать максимальную тепловую нагрузку. Дело в том, что работа турбин заставляет температуру внутри двигателя повышаться до 1 600 градусов Цельсия. Из этого следует, что для достижения еще больших мощностей необходимо было разработать уникальный по жаростойкости материал.
В ходе одной из последних разработок ученые Университета Райса при NASA выделили некие ворсистые волокна, которые обладают уникальной способностью выдерживать температуру в 2 000 градусов. Сейчас материал проходит испытания. Если ожидания ученых будут оправданы, то полученный состав начнут вводить на производстве космических двигателестроительных заводах. По словам специалистов, уже сегодня карбид кремния показал неожиданно высокие результаты.
Ученые заявляют, что в случае успешных тестов, строительство авиации будущего сделает огромный шаг вперед и позволит самолетам летать на гиперзвуковой скорости.
Как говорится в статье, опубликованной в Applied Materials & Interfaces, самой большой проблемой авиационного строения является неспособность металла выдерживать максимальную тепловую нагрузку. Дело в том, что работа турбин заставляет температуру внутри двигателя повышаться до 1 600 градусов Цельсия. Из этого следует, что для достижения еще больших мощностей необходимо было разработать уникальный по жаростойкости материал.
В ходе одной из последних разработок ученые Университета Райса при NASA выделили некие ворсистые волокна, которые обладают уникальной способностью выдерживать температуру в 2 000 градусов. Сейчас материал проходит испытания. Если ожидания ученых будут оправданы, то полученный состав начнут вводить на производстве космических двигателестроительных заводах. По словам специалистов, уже сегодня карбид кремния показал неожиданно высокие результаты.
Ученые заявляют, что в случае успешных тестов, строительство авиации будущего сделает огромный шаг вперед и позволит самолетам летать на гиперзвуковой скорости.
Автор: Нина Лукашева