Именем Боба Марли назван новый вид пауков
Около австралийского побережья обнаружены неизвестные ранее пауки, способные дышать под водой. Исследователи, вдохновленные произведениями Боба Марли, назвали паукообразных жителей океана в честь ямайского музыканта.
Морские обитатели с красно-коричневатым брюшком и коричневыми конечностями, покрытые ворсинками и достигающие размером до девяти миллиметров, были изучены биологами. Вдохновленные добрым регги Боба Марли, морские биологи дали паукообразным жителям океана имя Desis bobmarleyi, почтив память певца.
Морские обитатели с красно-коричневатым брюшком и коричневыми конечностями, покрытые ворсинками и достигающие размером до девяти миллиметров, были изучены биологами. Вдохновленные добрым регги Боба Марли, морские биологи дали паукообразным жителям океана имя Desis bobmarleyi, почтив память певца.
Автор: Артемов Сергей