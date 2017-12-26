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exclusive / Здоровье

Эксперт: Аюрведические препараты нельзя принимать во время беременности
Аюрведические препараты в последнее время становятся все более популярными в Сети. На различных сайтах сообщают, что это лекарственные формы, проверенные тысячелетиями, которые не просто укрепляют организм и дарят энергию, а и помогают стать моложе и продлить жизнь. Интересуются этими предложениями и будущие мамы. Эксперты рассказали, насколько вредны или безопасны эти индийские лекарства.

Эксперт: Аюрведические препараты нельзя принимать во время беременности


Женщины при подготовке к материнству, как правило, стараются оздоровиться, причем разными методами и лекарствами. Некоторые начинают заниматься йогой, другие пробуют аюрведические препараты. Если гимнастика опасений не вызывает, то некоторые лекарства могут оказаться опасными. Например, в индийских препаратах традиционно применяются экстракты различных растений. Встречается и вытяжка кустарника Витания Сомнифера. Действие этого растения аналогично с эффектом от женьшеня, применяемого в китайских практиках.

Эти препараты позиционируются как омолаживающие средства, наделяющие организм огромной жизненной и сексуальной энергией. Стоит задуматься, чем может быть обусловлен такой поразительный эффект. По словам экспертов, они часто обладают ноотропным и психостимулирующим воздействием, выступают как антидепрессант, повышают уровень бодрствования и проясняют создание. При этом они могут вызвать бессонницу и поднять гормональный уровень в щитовидной железе.

Некоторые вещества в аюрведических препаратах обладают, как показали эксперименты, тонизирующим эффектом, а значит, повышают и тонус маточных мышц. Получается, что аюрведические лекарства не настолько безобидны, как кажется, и их нельзя принимать будущим мамочкам и тем женщинам, которые планируют беременность.

В любом случае эксперты подчеркивают, что никаких детальных научных исследований для этих препаратов не проводилось, а значит, никто не может гарантировать их качество и положительный эффект.
Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 02:00
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