Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.09 USD 58.20
Курс валют на 26.12.2017
exclusive / Происшествия

В Пензенской области несовершеннолетняя скончалась после интимной близости в гараже
В поселке Земетчино Пензенской области в результате отравления угарным газом скончалась 15-летняя девочка. Это случилось в гараже ее возлюбленного после интимной близости.

В Пензенской области несовершеннолетняя скончалась после интимной близости в гараже


Молодые люди занимались любовью в автомобиле Lada Priora, который принадлежит 19-летнему парню. Он завел двигатель, чтоб согреться, а в скором времени им обоим стало плохо. Возлюбленный покинул автомобиль, но сразу же потерял сознание, а когда пришел в себя, смог выйти на улицу. Родные юноши вызвали карету скорой помощи, но, прибыв на место происшествия, врачи констатировали факт смерти малолетней девушки.

Против 19-летнего парня правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: 134 «Половое сношение с лицом, не достигшим совершеннолетия» и 109 «Причинение смерти по неосторожности».
Автор: Ивакина Ирина
Вчера, 20:10
Читайте также
Загрузка...
Юзер Reddit под упаковкой рождественского подарка
10-часовую трансляцию молча сидящего в кресле
Москва готова принять на новогодние торжества
Девочке, с рождения запертой матерью и не
Черняк: В новогодние праздники Крым посетят до
Супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова собралась
Метро Москвы перешло на усиленный режим работы
Навальный опубликовал в Сети видеообращение,
В Telegram появился спецканал для связи с
В Москве автомобильные заторы достигли 10 баллов
Родители российских школьников требуют сделать
В Великобритании врачи спасли девочку,
Добавление комментария
Последние новости
26.12, 02:30 Юзер Reddit под упаковкой рождественского подарка в
26.12, 02:00 Эксперт: Аюрведические препараты нельзя принимать во
26.12, 01:30 10-часовую трансляцию молча сидящего в кресле Джеффа
26.12, 01:00 Анастасия Волочкова поблагодарила своих фанатов за
26.12, 00:30 Сказочный запуск FALCON 9 спровоцировал ДТП на дорогах
26.12, 00:00 Учёные: Мозг подростков в эффективности обучения
25.12, 23:30 Именем Боба Марли назван новый вид пауков
25.12, 23:00 Москва готова принять на новогодние торжества около 10
25.12, 22:30 В NASA создали прочный материал на основе карбида
25.12, 22:00 Эксперты посоветовали пять рецептов натуральных средств
25.12, 21:31 Юлия Барановская опубликовала трогательное видео
25.12, 21:30 Смартфон OnePlus 5 уже можно обновить до Android 8.0 Oreo
25.12, 21:25 В Ростовской области мужчина менял порноматериалы на
25.12, 21:14 Девочке, с рождения запертой матерью и не видевшей
25.12, 21:00 Эксперты объяснили восемь основных заблуждений о
25.12, 20:55 Черняк: В новогодние праздники Крым посетят до 100 тысяч
25.12, 20:50 Супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова собралась в
25.12, 20:40 Блогер Дмитрий Крикун стал свидетелем происшествия с
25.12, 20:30 В Сочи водитель Gelandewagen сбил человека, устроил
25.12, 20:23 Метро Москвы перешло на усиленный режим работы из-за