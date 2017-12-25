В Пензенской области несовершеннолетняя скончалась после интимной близости в гараже
В поселке Земетчино Пензенской области в результате отравления угарным газом скончалась 15-летняя девочка. Это случилось в гараже ее возлюбленного после интимной близости.
Молодые люди занимались любовью в автомобиле Lada Priora, который принадлежит 19-летнему парню. Он завел двигатель, чтоб согреться, а в скором времени им обоим стало плохо. Возлюбленный покинул автомобиль, но сразу же потерял сознание, а когда пришел в себя, смог выйти на улицу. Родные юноши вызвали карету скорой помощи, но, прибыв на место происшествия, врачи констатировали факт смерти малолетней девушки.
Против 19-летнего парня правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: 134 «Половое сношение с лицом, не достигшим совершеннолетия» и 109 «Причинение смерти по неосторожности».
Молодые люди занимались любовью в автомобиле Lada Priora, который принадлежит 19-летнему парню. Он завел двигатель, чтоб согреться, а в скором времени им обоим стало плохо. Возлюбленный покинул автомобиль, но сразу же потерял сознание, а когда пришел в себя, смог выйти на улицу. Родные юноши вызвали карету скорой помощи, но, прибыв на место происшествия, врачи констатировали факт смерти малолетней девушки.
Против 19-летнего парня правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: 134 «Половое сношение с лицом, не достигшим совершеннолетия» и 109 «Причинение смерти по неосторожности».
Автор: Ивакина Ирина