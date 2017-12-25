Черняк: В новогодние праздники Крым посетят до 100 тысяч туристов
В период новогодних праздников Крымский полуостров намерены посетить до 100 тысяч гостей. Об этом сообщил председатель комитета парламента Крыма, курирующий вопросы санаторно-курортного комплекса и туризма, Алексей Черняк.
Свои слова политик подтвердил данными, основанными на подсчётах проданных на предновогодний и предрождественский периоды билетов, которые предоставили авиакомпании Крыма. Алексей Черняк также отметил, что в конце декабря и начале января перелёты на полуостров будут самыми дешёвыми по всей России. Наряду с Крымом, наиболее популярным у туристов новогодним направлением является и Краснодарский край.
Напомним, вчера «Актуальные новости» сообщали о том, что в крымском сафари-парке на свет появился жираф.
Свои слова политик подтвердил данными, основанными на подсчётах проданных на предновогодний и предрождественский периоды билетов, которые предоставили авиакомпании Крыма. Алексей Черняк также отметил, что в конце декабря и начале января перелёты на полуостров будут самыми дешёвыми по всей России. Наряду с Крымом, наиболее популярным у туристов новогодним направлением является и Краснодарский край.
«В ближайший месяц цены на авиабилеты в Крым будут самыми дешёвыми в государстве. Предлагаю тем, кто сомневается в этом, самостоятельно посетить любой веб-ресурс и убедиться. К примеру, на 12 часов дня среды, 27 декабря, билет по направлению Москва – Симферополь в одну сторону можно без проблем приобрести по цене 2,7 тысячи рублей», – уверил чиновник.
Напомним, вчера «Актуальные новости» сообщали о том, что в крымском сафари-парке на свет появился жираф.
Автор: Воробьева Алина