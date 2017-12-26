10-часовую трансляцию молча сидящего в кресле Джеффа Каплана смотрели 40 тысяч человек
Более 40 тысяч пользователи интернет-портала потокового видео Twitch на протяжении 10 часов смотрели прямую трансляцию геймдизайнера Джеффа Каплана. На протяжении всего этого времени вице-президент компании Blizzard Entertainment и главный идейный вдохновитель компьютерной игры Overwatch молча сидел в кресле, ничего не делая.
За всё время 10-часовой трансляции Джефф Каплан лишь раз поправил очки, ответил на телефонный звонок, попросив не беспокоить его ввиду крайней занятости, съел пряник и развернул коробку с подарком. Дизайнер видеоигр объяснил своё поведение следующими словами: «Я претворил в жизнь свой план, согласно которому мне требовалось просидеть около огня 10 часов. Для чего – я затрудняюсь пояснить».
Многие из 40 тысяч интернет-пользователей, проведших указанный временной период перед экранами с молча сидящим в кресле Джеффом Капланом, отметили, что ничуть не сожалеют о таком необычном досуге.
За всё время 10-часовой трансляции Джефф Каплан лишь раз поправил очки, ответил на телефонный звонок, попросив не беспокоить его ввиду крайней занятости, съел пряник и развернул коробку с подарком. Дизайнер видеоигр объяснил своё поведение следующими словами: «Я претворил в жизнь свой план, согласно которому мне требовалось просидеть около огня 10 часов. Для чего – я затрудняюсь пояснить».
Многие из 40 тысяч интернет-пользователей, проведших указанный временной период перед экранами с молча сидящим в кресле Джеффом Капланом, отметили, что ничуть не сожалеют о таком необычном досуге.
Автор: Воробьева Алина