В Сочи водитель Gelandewagen сбил человека, устроил драку и скрылся
В Сочи водитель Gelandewagen сбил на дороге человека, устроил массовую драку и скрылся с места происшествия. Два человека госпитализированы в медучреждение. Автомобилист объявлен в розыск.
Информация об инциденте появилась в РИА Новости 25 декабря от источника в правоохранительных кругах региона. Изначально видео с места ДТП было опубликовано в Сети. В ролике видно, как черный внедорожник марки Mercedes Gelandewagen совершает наезд на пешехода. После чего между пострадавшим, водителем, случайными очевидцами и другими пассажирами начинается драка.
По информации в социальных сетях, дорожный конфликт произошел 22 декабря. Начался он в одном из магазинов. Между собой повздорили покупатели и группа молодых людей, которые катались на внедорожнике. В помещении участники ограничились словесной перепалкой, однако, выйдя на улицу, они устроили драку, после чего водитель сбил одного из оппонентов.
В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов. По официальной информации, один из пострадавших был отпущен из больницы сразу. Второй находится на лечении, его жизни ничто не угрожает.
Информация об инциденте появилась в РИА Новости 25 декабря от источника в правоохранительных кругах региона. Изначально видео с места ДТП было опубликовано в Сети. В ролике видно, как черный внедорожник марки Mercedes Gelandewagen совершает наезд на пешехода. После чего между пострадавшим, водителем, случайными очевидцами и другими пассажирами начинается драка.
По информации в социальных сетях, дорожный конфликт произошел 22 декабря. Начался он в одном из магазинов. Между собой повздорили покупатели и группа молодых людей, которые катались на внедорожнике. В помещении участники ограничились словесной перепалкой, однако, выйдя на улицу, они устроили драку, после чего водитель сбил одного из оппонентов.
В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов. По официальной информации, один из пострадавших был отпущен из больницы сразу. Второй находится на лечении, его жизни ничто не угрожает.
Автор: Нина Лукашева