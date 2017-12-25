В Петербурге неизвестный с пистолетом ограбил пункт займа на 750 тысяч рублей
В Петербурге неизвестный мужчина с пистолетом ограбил пункт займа и скрылся, забрав из сейфа 750 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов изъяли имеющиеся записи видеокамер и возбудили уголовное делопроизводство.
Инцидент произошёл в ночное время суток. Как сообщает интернет-издание «ПолитЭксперт», со ссылкой на ГУ МВД Санкт-Петербурга, В МФО зашёл неизвестный мужчина и сразу же начал угрожать менеджеру учреждения, чтобы тот открыл сейф. В руках у нападавшего, исходя из слов потерпевшего, находился объект, внешне напоминающий огнестрельное оружие. Как только сейф был открыт, злоумышленник взял все имеющиеся в нём деньги и скрылся с места преступления. Тревожную кнопку менеджер не успел нажать, и только после происшествия вызвал полицейских. Они незамедлительно изъяли записи камер видеонаблюдения для детального осмотра. Личность преступника пока не установлена. Ведётся следствие.
Инцидент произошёл в ночное время суток. Как сообщает интернет-издание «ПолитЭксперт», со ссылкой на ГУ МВД Санкт-Петербурга, В МФО зашёл неизвестный мужчина и сразу же начал угрожать менеджеру учреждения, чтобы тот открыл сейф. В руках у нападавшего, исходя из слов потерпевшего, находился объект, внешне напоминающий огнестрельное оружие. Как только сейф был открыт, злоумышленник взял все имеющиеся в нём деньги и скрылся с места преступления. Тревожную кнопку менеджер не успел нажать, и только после происшествия вызвал полицейских. Они незамедлительно изъяли записи камер видеонаблюдения для детального осмотра. Личность преступника пока не установлена. Ведётся следствие.
Автор: Александров Александр