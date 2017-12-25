Мария Горбань совершила полет над облаками
Мария Горбань на воздушном шаре совершила полет выше облаков. Такой сюрприз актрисе в преддверии дня рождения преподнесла ее лучшая подруга на отдыхе в Дубае.
Еще недавно звезда российского кинематографа отдыхала на зимних курортах, как уже на прошедших выходных прилетела в Дубай. В солнечную страну Мария Горбань отправилась с целью отпраздновать свой 31-й День рождения и морально восстановиться. В этом месте ее, кроме прекрасного отдыха, ожидал сюрприз, который придумала лучшая подруга Марии Горбань и решила заранее преподнести подарок на именины актрисы. Исполнилась мечта российской звезды кино, когда она поднялась на воздушном шаре и пролетела выше линии облаков. Эмоции Марии Горбань переполняли ее сердце, она была в абсолютном восторге от счастья.
«У меня День рождения будет только через два дня, но моя лучшая подруга уже создала мне сумасшедшую атмосферу праздника! Мы летим над облаками! Это неописуемо!» – поделилась в Instagram своей радостью Мария Горбань. Фанаты положительно оценили в отзывах оригинальный сюрприз для своей любимицы и оставили более 30 тыс. лайков на красивых, необычных фотографиях.
Еще недавно звезда российского кинематографа отдыхала на зимних курортах, как уже на прошедших выходных прилетела в Дубай. В солнечную страну Мария Горбань отправилась с целью отпраздновать свой 31-й День рождения и морально восстановиться. В этом месте ее, кроме прекрасного отдыха, ожидал сюрприз, который придумала лучшая подруга Марии Горбань и решила заранее преподнести подарок на именины актрисы. Исполнилась мечта российской звезды кино, когда она поднялась на воздушном шаре и пролетела выше линии облаков. Эмоции Марии Горбань переполняли ее сердце, она была в абсолютном восторге от счастья.
«У меня День рождения будет только через два дня, но моя лучшая подруга уже создала мне сумасшедшую атмосферу праздника! Мы летим над облаками! Это неописуемо!» – поделилась в Instagram своей радостью Мария Горбань. Фанаты положительно оценили в отзывах оригинальный сюрприз для своей любимицы и оставили более 30 тыс. лайков на красивых, необычных фотографиях.
Автор: Дягилев Михаил