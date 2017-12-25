Навальный опубликовал в Сети видеообращение, объявив забастовку избирателей в связи с решением ЦИК
Навальный опубликовал видео с обращением в связи с его не допуском на выборы. ЦИК отказал оппозиционному политику в праве принять участие в выборах главы российского государства в 2018 году.
Трансляция заседания членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) велась на видеохостинге YouTube. Официальной причиной отказа Алексею Навальному в праве участвовать в избирательном процессе в 2018 году является наличие у него судимости по уголовному делу компании «Кировлес». Сам оппозиционер напомнил общественности о решении Европейского суда по правам человека, вставшего на защиту интересов Навального. В вердикте ЕСПЧ указывается, что Навальный был признан виновным за действия, которые фактически не отличимы от законной деятельности в сфере предпринимательства.
Политик намерен обжаловать действия ЦИК в Конституционном суде. После решения ЦИК оппозиционер опубликовал видеоролик, объявив забастовку избирателей. Оппозиционер заявил об отказе распустить предвыборные штабы, они будут реформированы в штабы избирательной забастовки. Речь идёт о наблюдении за выборами и агитации против выборов. Навальный призвал сторонников ежедневно распространять данные о забастовке, не признавая результаты выборов.
Трансляция заседания членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) велась на видеохостинге YouTube. Официальной причиной отказа Алексею Навальному в праве участвовать в избирательном процессе в 2018 году является наличие у него судимости по уголовному делу компании «Кировлес». Сам оппозиционер напомнил общественности о решении Европейского суда по правам человека, вставшего на защиту интересов Навального. В вердикте ЕСПЧ указывается, что Навальный был признан виновным за действия, которые фактически не отличимы от законной деятельности в сфере предпринимательства.
Политик намерен обжаловать действия ЦИК в Конституционном суде. После решения ЦИК оппозиционер опубликовал видеоролик, объявив забастовку избирателей. Оппозиционер заявил об отказе распустить предвыборные штабы, они будут реформированы в штабы избирательной забастовки. Речь идёт о наблюдении за выборами и агитации против выборов. Навальный призвал сторонников ежедневно распространять данные о забастовке, не признавая результаты выборов.
Автор: Семен Зайцев