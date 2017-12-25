Супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова собралась в президенты России
Супруга муфтия Дагестана и главный редактор журнала «Ислам» Айна Гамзатова намерена принять участие в президентской гонке в 2018 году. Свои документы будущий кандидат обещать подать в ЦИК до 5 января.
Айна Гамзатова является главой крупнейшего мусульманского холдинга России и выполняет обязанности советника дагестанского муфтия Ахмада Абдулаева. Гамзатовой 46 лет, у нее юридическое и филологическое образование, входит в Союз журналистов РФ. Является писателем и одним из учредителей благотворительной организации «Путь».
Как передают СМИ, Гамзатова известна своим непримиримым отношением к ваххабитам, убившим в конце 90-х ее первого супруга - муфтия Саид-Мухаммада Абубакарова.
На сегодня официально зарегистрирована единственная женщина-кандидат на пост президента. Это Ксения Собчак.
Айна Гамзатова является главой крупнейшего мусульманского холдинга России и выполняет обязанности советника дагестанского муфтия Ахмада Абдулаева. Гамзатовой 46 лет, у нее юридическое и филологическое образование, входит в Союз журналистов РФ. Является писателем и одним из учредителей благотворительной организации «Путь».
Как передают СМИ, Гамзатова известна своим непримиримым отношением к ваххабитам, убившим в конце 90-х ее первого супруга - муфтия Саид-Мухаммада Абубакарова.
На сегодня официально зарегистрирована единственная женщина-кандидат на пост президента. Это Ксения Собчак.
Автор: Нина Лукашева