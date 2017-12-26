Уфологи: ТОП-5 подтверждений НЛО возглавил кольцеобразный объект, обогнавший авиалайнер
Уфологи YouTube-канала Iufosightings опубликовали ролик из 5 видеозаписей, предположительно, запечатлевших НЛО в этом году. ТОП-5 возглавил снятый на камеру пассажиром авиалайнера странный кольцеобразный объект, летевший сбоку самолёта, но потом внезапно ускорившийся и обогнавший его.
Второе место досталось загадочной космической капсуле, пролетавшей над ночным городом Южной Каролины. На третьей строке ТОПа уфологи разместили видео двух НЛО, плавно и бесшумно показывающихся из-за здания. Четвёртую позицию заняла запись с борта авиалайнера, на которой странный летающий объект, предположительно, преследовал соседний самолёт.
Замыкают пятёрку лидеров кадры с запечатлённым на них заряженным энергией НЛО из металла. Съёмку произвёл пассажир воздушного судна, пожелавший не указывать под роликом своего имени.
Второе место досталось загадочной космической капсуле, пролетавшей над ночным городом Южной Каролины. На третьей строке ТОПа уфологи разместили видео двух НЛО, плавно и бесшумно показывающихся из-за здания. Четвёртую позицию заняла запись с борта авиалайнера, на которой странный летающий объект, предположительно, преследовал соседний самолёт.
Замыкают пятёрку лидеров кадры с запечатлённым на них заряженным энергией НЛО из металла. Съёмку произвёл пассажир воздушного судна, пожелавший не указывать под роликом своего имени.
Автор: Воробьева Алина