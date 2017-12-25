Блогер Дмитрий Крикун стал свидетелем происшествия с автобусом на «Славянском бульваре»
Блогер и фотограф Дмитрий Крикун стал свидетелем происшествия с рейсовым автобусом на станции «Славянский бульвар» в Москве. Он отметил, что сам мог оказаться в числе пострадавших, если бы не остановился выпить кофе.
Дмитрий Крикун вспоминает, что как только увидел автобус на лестнице и пострадавших, то сразу все его трудности в жизни стали незначительными. «Я с ужасом смотрел на происходящее, ведь по этому пути мне приходится ходить каждый день домой. Я считаю своё опоздание огромной удачей, так как задержался на 15 минут, чтобы выпить чашку кофе», - сообщает блогер на странице в социальной сети.
Ранее в СМИ появилась информация о четырёх погибших в результате въезда автобуса в подземный пешеходный переход. Сообщается, что именно в момент ДТП поток людей выходил со станции метрополитена.
Дмитрий Крикун вспоминает, что как только увидел автобус на лестнице и пострадавших, то сразу все его трудности в жизни стали незначительными. «Я с ужасом смотрел на происходящее, ведь по этому пути мне приходится ходить каждый день домой. Я считаю своё опоздание огромной удачей, так как задержался на 15 минут, чтобы выпить чашку кофе», - сообщает блогер на странице в социальной сети.
Ранее в СМИ появилась информация о четырёх погибших в результате въезда автобуса в подземный пешеходный переход. Сообщается, что именно в момент ДТП поток людей выходил со станции метрополитена.
Автор: Александров Александр