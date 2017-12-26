СМИ: Анна Седокова ждет окончания года
Уходящий год принес Анне Седоковой, по ее словам, немало ударов, певица мечтает об окончании 2017-го. СМИ сообщают, что со стороны звезда кажется позитивной и счастливой.
Как оказалось, в душе Анна Седокова не совсем счастлива. Поп-певица отказывается посвящать публику во все подробности своей личной жизни. Из записей в соцсетях следует, что у артистки не всё радужно. Во всемирной Сети популярная российская певица оставила пост. Она написала в нём, что в этом году у неё было много разочарований и расставаний. Седокова заявляет, что она счастлива тем, что может давать концерты, предпочитая «дарить праздник людям». Для неё это важно, лишь потом артистка думает о себе.
Многочисленные поклонники Анны Седоковой успокоили звезду, написав, что жизнь не такая уж тяжёлая. Ей просто нужно «спуститься с небес на землю». Многие написали, что у Анны Седоковой всё наладится. В жизни всё познается в сравнении, пишут подписчики. Многие поклонники звезды пожелали ей в наступающем году больше положительных эмоций.
Как оказалось, в душе Анна Седокова не совсем счастлива. Поп-певица отказывается посвящать публику во все подробности своей личной жизни. Из записей в соцсетях следует, что у артистки не всё радужно. Во всемирной Сети популярная российская певица оставила пост. Она написала в нём, что в этом году у неё было много разочарований и расставаний. Седокова заявляет, что она счастлива тем, что может давать концерты, предпочитая «дарить праздник людям». Для неё это важно, лишь потом артистка думает о себе.
Многочисленные поклонники Анны Седоковой успокоили звезду, написав, что жизнь не такая уж тяжёлая. Ей просто нужно «спуститься с небес на землю». Многие написали, что у Анны Седоковой всё наладится. В жизни всё познается в сравнении, пишут подписчики. Многие поклонники звезды пожелали ей в наступающем году больше положительных эмоций.
Автор: Семен Зайцев