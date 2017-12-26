В список самых нескучных новогодних елок попали рок-елка и фестиваль мульфильмов
На детских новогодних елках скучают взрослые, а на праздничных концертах неуютно чувствуют себя дети. В Сети появилась подборка самых нескучных елок, где весело и интересно всем.
1. Рок-йолка, 3-5 января клуб Glastonberry. Здесь не просто новогодний праздник - это праздничный фестиваль рок-музыки с участием различных известных исполнителей жанра. Специальные рок-н-ролльные мастерские, рокерские прически и татуировки, стена-граффити, рок-меню и рок-коктейли - все это не даст заскучать ни малышам, ни их мамам и папам.
2. Большой фестиваль мультфильмов предлагает провести каникулы вместе. 2-7 января в киноцентре "Октябрь" и кинотеатре "Космос" пройдут специальные новогодние показы премьер мультфильмов «Большой злой лис и другие сказки» и "Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество".
3. Театр "Снарк" представляет "Новогодний портрет". Этот задорный новогодний спектакль не оставит равнодушными ни родителей, ни детей. В компании старой картинной Рамы гости выясняют, как выглядела бы новогодняя ель, если бы ее рисовал ДаВинчи или Энди Уорхол.
4. Фестиваль новогодних каникул "Елка". Спектакль про Ежика с оркестром. 30 декабря - 8 января Московская филармония №2. Симфоническая музыка вовсе не скучная. Маленькие и взрослые зрители в восторге от спектакля с участием воздушных акробатов под классическую музыку в филармонии №2.
5. Новогоднее познавательное путешествие в мир живой музыки и мультипликации «Белые медведи», Музей Москвы. Гостям покажут фрагменты мультфильма "Белые медведи" под живую музыку, научат озвучивать мультики, расскажут про редкие музыкальные инструменты Севера.
1. Рок-йолка, 3-5 января клуб Glastonberry. Здесь не просто новогодний праздник - это праздничный фестиваль рок-музыки с участием различных известных исполнителей жанра. Специальные рок-н-ролльные мастерские, рокерские прически и татуировки, стена-граффити, рок-меню и рок-коктейли - все это не даст заскучать ни малышам, ни их мамам и папам.
2. Большой фестиваль мультфильмов предлагает провести каникулы вместе. 2-7 января в киноцентре "Октябрь" и кинотеатре "Космос" пройдут специальные новогодние показы премьер мультфильмов «Большой злой лис и другие сказки» и "Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество".
3. Театр "Снарк" представляет "Новогодний портрет". Этот задорный новогодний спектакль не оставит равнодушными ни родителей, ни детей. В компании старой картинной Рамы гости выясняют, как выглядела бы новогодняя ель, если бы ее рисовал ДаВинчи или Энди Уорхол.
4. Фестиваль новогодних каникул "Елка". Спектакль про Ежика с оркестром. 30 декабря - 8 января Московская филармония №2. Симфоническая музыка вовсе не скучная. Маленькие и взрослые зрители в восторге от спектакля с участием воздушных акробатов под классическую музыку в филармонии №2.
5. Новогоднее познавательное путешествие в мир живой музыки и мультипликации «Белые медведи», Музей Москвы. Гостям покажут фрагменты мультфильма "Белые медведи" под живую музыку, научат озвучивать мультики, расскажут про редкие музыкальные инструменты Севера.
Автор: Артемов Сергей