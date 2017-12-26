Сказочный запуск FALCON 9 спровоцировал ДТП на дорогах Калифорнии
Сказочный запуск FALCON 9 спровоцировал серьезные ДТП с пострадавшими на дорогах Калифорнии. Невероятное ночное зрелище водители увидели в небе 22 декабря. Полет ракеты оказался завораживающим и отвлек внимание автомобилистов от дороги.
Многоступенчатая ракета с несколькими спутниками на борту стартовала ночью с космодрома в Калифорнии. Запуск прошел штатно, однако само зрелище оказалось невероятно необычным и вызвало немало предположений. Особенно были шокированы водители. Они вначале приняли FALCON 9 за НЛО и только спустя несколько минут поняли, что перед ними настоящая ракета.
Видео автомобилисты опубликовали позже в Сети. В роликах можно увидеть, как внезапно небо рассекает светящийся след, раскрывающийся будто цветок. Затем пассажиры в одной из машин начинают бурно обсуждать происходящее. Отвлекается от дороги и шофер.
События повлекли за собой как минимум три ДТП. О количестве пострадавших информации нет, однако судя по тому, как происходило столкновение машин, они точно были.
Многоступенчатая ракета с несколькими спутниками на борту стартовала ночью с космодрома в Калифорнии. Запуск прошел штатно, однако само зрелище оказалось невероятно необычным и вызвало немало предположений. Особенно были шокированы водители. Они вначале приняли FALCON 9 за НЛО и только спустя несколько минут поняли, что перед ними настоящая ракета.
Видео автомобилисты опубликовали позже в Сети. В роликах можно увидеть, как внезапно небо рассекает светящийся след, раскрывающийся будто цветок. Затем пассажиры в одной из машин начинают бурно обсуждать происходящее. Отвлекается от дороги и шофер.
События повлекли за собой как минимум три ДТП. О количестве пострадавших информации нет, однако судя по тому, как происходило столкновение машин, они точно были.
Автор: Нина Лукашева