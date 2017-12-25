Метро Москвы перешло на усиленный режим работы из-за непогоды
В Москве метро было переведено на усиленный рабочий режим в связи с осложнившимися погодными условиями. Сообщение об этом передала информационная служба московского метрополитена.
Согласно прогнозированиям погодных условий, на ближайшее время работа столичной подземки переведена в экстренный рабочий режим. «Всем службам метрополитена Москвы передано распоряжение об увеличении плотности режима деятельности с повышением усилий во время рабочего процесса по причине приближающегося ухудшения условий погоды», — содержится в сообщении информационной службы метро. В ведомстве подземки дали пояснение, что поводов для паники возникнуть не должно, потому как движение на всех направлениях метрополитена проходит организованно и в штатном положении.
Согласно прогнозированиям погодных условий, на ближайшее время работа столичной подземки переведена в экстренный рабочий режим. «Всем службам метрополитена Москвы передано распоряжение об увеличении плотности режима деятельности с повышением усилий во время рабочего процесса по причине приближающегося ухудшения условий погоды», — содержится в сообщении информационной службы метро. В ведомстве подземки дали пояснение, что поводов для паники возникнуть не должно, потому как движение на всех направлениях метрополитена проходит организованно и в штатном положении.
Автор: Дягилев Михаил