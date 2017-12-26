Житель Канады 47 лет не открывает подарок девушки, бросившей его на Рождество
Житель Канады на протяжении 47 лет хранит подарок от бывшей девушки, которая бросила его на Рождество, оставив прощальный презент. С тех пор мужчина каждый год на праздник достаёт потрёпанную коробку, смотрит на неё и снова прячет.
Адриан Пирс создал свою семью, завёл детей, но мысль о бывшей возлюбленной каждый год в канун Рождества будоражит его мысли. Через 7 лет после расставания пара снова пыталась наладить отношения, но оба поняли, что не подходят друг другу. Канадец решил, что никогда не откроет подарок от бывшей девушки, он также не разрешает членам своей семьи узнать, что находится внутри коробки. Однако в последнее время он всё больше склоняется к мысли, что распакует подарок через 50 лет с момента того, как бывшая возлюбленная бросила его, то есть в 2020 году. Он задумал также устроить благотворительный конкурс по угадыванию наименования презента.
Сейчас Адриан Пирс очень хотел бы отыскать Вики, связь с которой оборвалась давным-давно, пригласить её на очередное Рождество и при ней открыть подарок. Мужчина опубликовал в Twitter пост, в котором рассказал свою неудавшуюся love-story и попросил пользователей Сети помочь найти его Викторию спустя 4 десятилетия.
Ранее «Актуальные новости» сообщали, каким образом Санта-Клаус успевает развести все рождественские подарки всего за одну ночь.
Адриан Пирс создал свою семью, завёл детей, но мысль о бывшей возлюбленной каждый год в канун Рождества будоражит его мысли. Через 7 лет после расставания пара снова пыталась наладить отношения, но оба поняли, что не подходят друг другу. Канадец решил, что никогда не откроет подарок от бывшей девушки, он также не разрешает членам своей семьи узнать, что находится внутри коробки. Однако в последнее время он всё больше склоняется к мысли, что распакует подарок через 50 лет с момента того, как бывшая возлюбленная бросила его, то есть в 2020 году. Он задумал также устроить благотворительный конкурс по угадыванию наименования презента.
Сейчас Адриан Пирс очень хотел бы отыскать Вики, связь с которой оборвалась давным-давно, пригласить её на очередное Рождество и при ней открыть подарок. Мужчина опубликовал в Twitter пост, в котором рассказал свою неудавшуюся love-story и попросил пользователей Сети помочь найти его Викторию спустя 4 десятилетия.
Ранее «Актуальные новости» сообщали, каким образом Санта-Клаус успевает развести все рождественские подарки всего за одну ночь.
Автор: Воробьева Алина