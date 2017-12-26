Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.09 USD 58.20
Курс валют на 26.12.2017
exclusive / Общество

Житель Канады 47 лет не открывает подарок девушки, бросившей его на Рождество
Житель Канады на протяжении 47 лет хранит подарок от бывшей девушки, которая бросила его на Рождество, оставив прощальный презент. С тех пор мужчина каждый год на праздник достаёт потрёпанную коробку, смотрит на неё и снова прячет.

Житель Канады 47 лет не открывает подарок девушки, бросившей его на Рождество


Адриан Пирс создал свою семью, завёл детей, но мысль о бывшей возлюбленной каждый год в канун Рождества будоражит его мысли. Через 7 лет после расставания пара снова пыталась наладить отношения, но оба поняли, что не подходят друг другу. Канадец решил, что никогда не откроет подарок от бывшей девушки, он также не разрешает членам своей семьи узнать, что находится внутри коробки. Однако в последнее время он всё больше склоняется к мысли, что распакует подарок через 50 лет с момента того, как бывшая возлюбленная бросила его, то есть в 2020 году. Он задумал также устроить благотворительный конкурс по угадыванию наименования презента.

Сейчас Адриан Пирс очень хотел бы отыскать Вики, связь с которой оборвалась давным-давно, пригласить её на очередное Рождество и при ней открыть подарок. Мужчина опубликовал в Twitter пост, в котором рассказал свою неудавшуюся love-story и попросил пользователей Сети помочь найти его Викторию спустя 4 десятилетия.

Ранее «Актуальные новости» сообщали, каким образом Санта-Клаус успевает развести все рождественские подарки всего за одну ночь.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 03:00
Читайте также
Загрузка...
Ксения Собчак прошла регистрацию на президентские
Эксперты: В РФ будет сложнее выйти на пенсию
Минпромторг РФ субсидирует стоимость автомобилей
Один из создателей Рунета Валерий Бардин умер в
Совфед поддержал закон о ежемесячных выплатах при
В России резко подорожала в два раза красная икра
Самому известному «д’Артаньяну» Михаилу Боярскому
В первый раз в мировой истории баллотироваться на
Источник: Водитель попавшего в ДТП на «Славянском
СМИ: Mastercard и Visa блокировали доступ к
Силуанов: В январе зарплаты бюджетников
Стали известны предсказания Ванги на 2018 год
Добавление комментария
Последние новости
26.12, 14:54 Ксения Собчак прошла регистрацию на президентские выборы
26.12, 14:53 Жители ЛНР увидели в утреннем небе загадочный НЛО
26.12, 14:42 В Петербурге в кабине «Газели» обнаружены тела двух
26.12, 14:32 В Уфе мужчина задушил подругу своей сожительницы
26.12, 14:31 Компактный кроссовер Audi Q2 выпустили в удлиненной
26.12, 14:25 СМИ: В Петербурге сожитель зарезал 21-летнюю подругу
26.12, 14:20 Евгений Цыганов рассказал журналистам о воспитании
26.12, 14:10 В Волгограде мужчина выбросил женщину с 4-го этажа из-за
26.12, 14:04 Лазарев опубликовал взрывное видео танцев с победителями
26.12, 14:01 Эксперты: В РФ будет сложнее выйти на пенсию из-за
26.12, 13:58 В РФ iPhone 8 Plus стал дешевле перед Новым годом на 13
26.12, 13:53 «Русская Джоли» Галинка Миргаева опубликовала фото с
26.12, 13:52 Голая модель из Иркутска Лиана Клевцова выступила против
26.12, 13:46 Instagram: Ани Лорак опубликовала редкое новогоднее фото
26.12, 13:40 Минпромторг РФ субсидирует стоимость автомобилей на
26.12, 13:30 "Дом-2": Саша Черно показала недоброжелателям «пятую
26.12, 13:20 В Уфе учительница родила младенца в школе и спрятала его
26.12, 13:11 Уфологи нашли на Меркурии инопланетную базу
26.12, 13:10 Астронавты показали фото празднования Рождества в космосе
26.12, 13:04 Юлия Барановская показала новый образ «современной