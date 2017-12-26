Историки: Волхвы принесли новорожденному Иисусу подарки с исцеляющими свойствами
Библейские волхвы, упоминаемые как Три Мудреца, посетили Иисуса Христа после его рождения и принесли новорожденному три подарка: мирру, ладан и золото. Историки пытаются ответить на вопрос, почему волхвы выбрали именно данные предметы.
Богословы и библейские учёные обсуждают значение трёх даров, преподнесенных Иисусу Христу, появившемуся на свет. Было высказано предположение, что дары волхвов означали спасение Иисуса от мучений и страданий. Особо отмечено, что в древнем мире ладан, мирра и золото являлись очень ценными, данные предметы стоили очень дорого. Исследователи выдвинули версию, что Три Мудреца имели знания о целебных свойствах ладана, когда преподносили новорожденному Иисусу именно его.
Группа ученых из университета Кардиффа в Уэльсе, изучив медицинское предназначение ладана, установили, что он содержит активный ингредиент. С медицинской точки зрения его можно использовать для борьбы с артритом. Ладан препятствует воспалению, разрушающему хрящевую ткань и вызывающем устойчивую боль.
Богословы и библейские учёные обсуждают значение трёх даров, преподнесенных Иисусу Христу, появившемуся на свет. Было высказано предположение, что дары волхвов означали спасение Иисуса от мучений и страданий. Особо отмечено, что в древнем мире ладан, мирра и золото являлись очень ценными, данные предметы стоили очень дорого. Исследователи выдвинули версию, что Три Мудреца имели знания о целебных свойствах ладана, когда преподносили новорожденному Иисусу именно его.
Группа ученых из университета Кардиффа в Уэльсе, изучив медицинское предназначение ладана, установили, что он содержит активный ингредиент. С медицинской точки зрения его можно использовать для борьбы с артритом. Ладан препятствует воспалению, разрушающему хрящевую ткань и вызывающем устойчивую боль.
Автор: Семен Зайцев