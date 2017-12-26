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exclusive / Общество

История о первом ресторане для каннибалов в Японии оказалась шуткой
История о первом ресторане для каннибалов в Японии, опубликованная в ряде российских СМИ, оказалась шуткой. К слову, в фейковую новость о заведении под названием «Съедобный брат» поверили не только отечественные журналисты.

История о первом ресторане для каннибалов в Японии оказалась шуткой


В ряде российских изданий появилась несколько необычная новость о том, что в Токио открылся уникальный ресторан для каннибалов. Якобы в стране не запрещен каннибализм, а собственное тело можно завещать поварам за хорошее вознаграждение. Например, молодые люди могут получить за себя самого примерно 35 000 долларов. При этом в статьях сообщалось, что посетители могут отведать порцию человечины за 1 000 долларов. Как выяснилось, этой истории около месяца и началась она даже не в Японии.

В реальности никакого ресторана «Съедобный брат» в Японии нет, а впервые публикация о нем появилась в одном из испанских изданий. Причем этой новостью сатирический журнал отметил знаменитый День дурака еще в прошлом году. При этом в качестве иллюстраций к новости использовался реквизит для одной онлайн-игры.

К слову, данные атрибуты уже применялись для аналогичной мистификации. Журналисты как-то написали, что в общепитовских заведениях всего мира обнаруживается мясо человека. Этот фейк тоже быстро подхватили СМИ.
Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 06:30
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