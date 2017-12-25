В Telegram появился спецканал для связи с Кадыровым
Кадыров стал более доступен для простых граждан, открыв канал обратной связи в Telegram. Теперь любой желающий сможет обратиться к нему напрямую.
Рамзан Кадыров внесен в так называемые черные списки властями США, поэтому его страницы в Instagram и Facebook заблокированы. Тогда он завел страницу в социальной сети Чечни Mylistory, которая заработает в будущем году. Также в ответ на огромное количество просьб о возможности обратной связи с ним Кадыров cсоздал канал для обращений в Telegram.
Рамзан Кадыров внесен в так называемые черные списки властями США, поэтому его страницы в Instagram и Facebook заблокированы. Тогда он завел страницу в социальной сети Чечни Mylistory, которая заработает в будущем году. Также в ответ на огромное количество просьб о возможности обратной связи с ним Кадыров cсоздал канал для обращений в Telegram.
Автор: Артемов Сергей