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Юлия Барановская опубликовала трогательное видео новогодних танцев с сыном
Телеведущая Первого канала и звездный редактор проекта «Вокруг ТВ» Юлия Барановская опубликовала трогательное видео новогодних танцев. В ролике теледива задорно пляшет с младшим сыном Арсением.

Юлия Барановская опубликовала трогательное видео новогодних танцев с сыном


Судя по комментарию в социальной сети Instagram, которым звездная мама и презентовала видео, за прекрасный праздник она благодарна Светлане Ермоловой. В ролике Юлия Барановская весело пляшет с сыном в украшенном к празднованию Нового года зале. Малыш прыгает на диване, а затем буквально ныряет в новогоднюю мишуру. Вслед за ребенком в кучу блестящих украшений падает и знаменитая мама.

Поклонники пришли в восторг от публикации звездной ведущей. Они назвали такой отдых замечательным, а саму маму - отличным примером для подражания. Танцы показались подписчикам Юлии Барановской очень душевными и зажигательными. Буквально за первые десять минут они собрали несколько тысяч лайков и огромное количество восторженных комментариев.

Между тем ранее поклонники подвергли жесткой критике макияж Барановской на фото с детьми.
Автор: Нина Лукашева
Вчера, 21:31
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