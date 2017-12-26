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Ученые создали двухслойный бронежилет толщиной в атом
Учёные создали бронежилет, он имеет толщину в один атом. Новинка не вышла за пределы научных лабораторий. По мнению исследователей, изобретение имеет реальные перспективы, речь идет о материале под названием графен.

Ученые создали двухслойный бронежилет толщиной в атом


На основе нового материала физики стали создавать другие структуры, они могут найти им применение в будущем. Как заявили ученые, графен представляет собой двумерный материал, он позволяет минимизировать различные электронные устройства. Преимуществом материала является бесконечная миниатюризация. Ультратонкий слой вещества приобретает новые механические, оптические и электронные свойства. В качестве примера ученые приводят электроны (сгустки энергии), они имеют определенное значение. Их можно уменьшать до минимальных значений, в частности до диаметра атома, это является базовым принципом размерного квантования.

Ученые создали двухслойный бронежилет толщиной в атом


Графеновый бронежилет сделан из графита, которым заполняют карандаши. Два слоя графена, сложенные вместе под гигантским давлением (от 1 до 10 гигапаскалей) демонстрируют необычайную твердость, при этом они являются гибкими. Особо отмечено, что 3-5 слоёв графена подобных свойств не проявляют. Необычная прочность нового материала зависит от формы электронных орбиталей, это невозможно при многослойной конструкции нового материала.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 07:00
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