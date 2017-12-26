Ученые создали двухслойный бронежилет толщиной в атом
Учёные создали бронежилет, он имеет толщину в один атом. Новинка не вышла за пределы научных лабораторий. По мнению исследователей, изобретение имеет реальные перспективы, речь идет о материале под названием графен.
На основе нового материала физики стали создавать другие структуры, они могут найти им применение в будущем. Как заявили ученые, графен представляет собой двумерный материал, он позволяет минимизировать различные электронные устройства. Преимуществом материала является бесконечная миниатюризация. Ультратонкий слой вещества приобретает новые механические, оптические и электронные свойства. В качестве примера ученые приводят электроны (сгустки энергии), они имеют определенное значение. Их можно уменьшать до минимальных значений, в частности до диаметра атома, это является базовым принципом размерного квантования.
Графеновый бронежилет сделан из графита, которым заполняют карандаши. Два слоя графена, сложенные вместе под гигантским давлением (от 1 до 10 гигапаскалей) демонстрируют необычайную твердость, при этом они являются гибкими. Особо отмечено, что 3-5 слоёв графена подобных свойств не проявляют. Необычная прочность нового материала зависит от формы электронных орбиталей, это невозможно при многослойной конструкции нового материала.
На основе нового материала физики стали создавать другие структуры, они могут найти им применение в будущем. Как заявили ученые, графен представляет собой двумерный материал, он позволяет минимизировать различные электронные устройства. Преимуществом материала является бесконечная миниатюризация. Ультратонкий слой вещества приобретает новые механические, оптические и электронные свойства. В качестве примера ученые приводят электроны (сгустки энергии), они имеют определенное значение. Их можно уменьшать до минимальных значений, в частности до диаметра атома, это является базовым принципом размерного квантования.
Графеновый бронежилет сделан из графита, которым заполняют карандаши. Два слоя графена, сложенные вместе под гигантским давлением (от 1 до 10 гигапаскалей) демонстрируют необычайную твердость, при этом они являются гибкими. Особо отмечено, что 3-5 слоёв графена подобных свойств не проявляют. Необычная прочность нового материала зависит от формы электронных орбиталей, это невозможно при многослойной конструкции нового материала.
Автор: Семен Зайцев