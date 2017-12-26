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Юзер Reddit под упаковкой рождественского подарка в форме велосипеда спрятал садовые ножницы
Юзер Reddit сделал для своего брата рождественский подарок в хитро запакованном виде. По форме упаковки складывается впечатление, что внутри находится велосипед, но на самом деле парень так замаскировал садовые ножницы.

Юзер Reddit под упаковкой рождественского подарка в форме велосипеда спрятал садовые ножницы


Во всём мире проходят празднования Католического Рождества и люди стараются удивить своих родных и близких оригинальными подарками. Интересный подход к упаковыванию праздничного сюрприза показал пользователь интернет-портала Reddit, который опубликовал фото подарка для своего брата. Юзер сделал акцент на первом впечатлении от еще не распакованного презента. По снимку становится понятным тот факт, что парень просто решил преподнести праздничный сюрприз своему брату в виде велосипеда. Но, присмотревшись, становится понятным, что там таится какой-то подвох, и это оправдано, так как под оберточной бумагой были спрятаны обыкновенные садовые ножницы.

Как сообщил сам автор оригинальной подачи подарка, он приобрел для своего брата садовые ножницы специально на Рождество, но решил подойти креативно и обложил покупку каркасом из картона, а дальше родилась идея в аналогичном стиле, и весь процесс приготовления сюрприза занял целых 6 часов. Оригинальные усилия парня не пропали даром, и его пост тут же попал в топы Reddit, а в комментариях нашлось много приверженцев подобных необычных идей.
Автор: Дягилев Михаил
Сегодня, 02:30
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