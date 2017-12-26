СМИ: ФАС заподозрила агрегаторы такси в предновогоднем ценовом сговоре
ФАС подозревает сервисы такси в картельном сговоре, речь идёт о предполагаемой договорённости о ценах на такси. Служба запросила у топ-менеджеров компаний разъяснений о причинах удорожания услуг перед новогодними праздниками, сообщают СМИ.
Пресс-представитель ФАС сообщил в массмедиа, что до истечения нынешней недели руководство агрегаторов такси будет запрошено относительно формирования стоимости тарифов в новогодние праздники. Началом расследования послужил резкий рост цен на сервис перевозок в такси. Особо отмечено, что руководствам сервисов такси направлены запросы о методах формирования ценовой политики на перевозки и резких причинах её роста.
Ранее в социальных сетях многочисленные пользователи сообщали о двукратном и трехкратном росте стоимости такси. Удорожание произошло непосредственно в преддверии новогодних праздников.
Пресс-представитель ФАС сообщил в массмедиа, что до истечения нынешней недели руководство агрегаторов такси будет запрошено относительно формирования стоимости тарифов в новогодние праздники. Началом расследования послужил резкий рост цен на сервис перевозок в такси. Особо отмечено, что руководствам сервисов такси направлены запросы о методах формирования ценовой политики на перевозки и резких причинах её роста.
Ранее в социальных сетях многочисленные пользователи сообщали о двукратном и трехкратном росте стоимости такси. Удорожание произошло непосредственно в преддверии новогодних праздников.
Автор: Семен Зайцев