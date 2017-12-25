Девочке, с рождения запертой матерью и не видевшей света, исполнилось 19 лет
Даниэль Крокетт, которая с самого рождения на протяжении 6 лет жила взаперти, не видела солнечного света и не ела твёрдой пищи, исполнилось 19 лет. После того как девочку забрала от матери полиция, её удочерила семья, вложившая в развитие ребёнка много сил и трудов.
В свои 6 лет Даниэль Крокетт не умела разговаривать, не была приучена к туалету и имела недопустимо низкую массу тела. Врачи подарили ей жизнь, поправив истощённое здоровье, а опекуны – любовь, которой малышка не чувствовала от биологической матери.
Приёмные родители приложили максимум усилий для того, чтобы хоть как-нибудь социализировать воспитанницу. Сейчас Даниэль Крокетт уже 19 лет, но с возрастом появились многие иные проблемы, которых не было ранее. Однако родители по-прежнему любят приёмную дочь и верят в лучшее.
Напомним, медики спасли девочку, которая «родилась» в животе матери, проведя операцию искусственного родоразрешения за полминуты.
В свои 6 лет Даниэль Крокетт не умела разговаривать, не была приучена к туалету и имела недопустимо низкую массу тела. Врачи подарили ей жизнь, поправив истощённое здоровье, а опекуны – любовь, которой малышка не чувствовала от биологической матери.
Приёмные родители приложили максимум усилий для того, чтобы хоть как-нибудь социализировать воспитанницу. Сейчас Даниэль Крокетт уже 19 лет, но с возрастом появились многие иные проблемы, которых не было ранее. Однако родители по-прежнему любят приёмную дочь и верят в лучшее.
Напомним, медики спасли девочку, которая «родилась» в животе матери, проведя операцию искусственного родоразрешения за полминуты.
Автор: Воробьева Алина