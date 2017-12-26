ТОП самых громких экранизаций 2018 года возглавила картина «Пятьдесят оттенков свободы»

Второе место рейтинга досталось ностальгической истории «Как знакомиться с девушками на вечеринках», созданной режиссером Джоном Кэмероном Митчеллом по рассказу Нила Геймана. В главной роли - Николь Кидман. Некоторые уверены, что это «история Ромео и Джульетты», но с примесью пришельцев и панков. В реальности это фильм о друзьях, издавших журнал о музыке. Впрочем, приятелей действительно встретят инопланетянки и странный дом. Выйдет картина 22 февраля.Третье место у фильма «Погружение». Картину сняли по роману Ледграда, признанном в 2013 году журналом The New York Times книгой года. Это история о разведке, погружении на дно океана и плене боевиков. Вернее о рождестве, которое когда-то объединило героев. Дебют этой ленты ожидается 1 марта.Четвертное место у трилогии «Аннигиляция» режиссера Алекса Гарленда. На сегодня экранизирована только первая часть. Остальные две под названием «Консолидация» и «Ассимиляция», вероятно, появятся в будущем. Фактически это история о «Зоне Икс», которая буквально кишит аномальными явлениями. Разгадать загадки предстоит биологу, которого сыграла знаменитая Натали Портман. Картина выйдет 8 марта.Пятое место у фильма «Черновик Сергея Мокрицкого». Эта история о молодом москвиче и дизайнере, который внезапно оказался стерт из памяти всех своих знакомых. Как выясняется в ходе картины, его избрали для уникальной миссии. Картина появится в прокате с 15 марта. Шестая позиция у фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» режиссера Дэвида Йейтса. История о волшебнике, которого поймали сотрудники Магического Конгресса. В фильме появится Джонни Депп и Джуд Лоу. Картина выйдет 15 ноября.На последней строчке - сиквел диснеевской классики «Мэри Поппинс возвращается», снятой по мотивам книги Памелы Трэверс режиссером Робом Маршаллом. Это история об уже повзрослевших героях, которым счастье, как и ранее, дается нелегко. Помочь им может только Мэри Поппинс. Картина появится на экранах 20 декабря.