ТОП самых громких экранизаций 2018 года возглавила картина «Пятьдесят оттенков свободы»
ТОП самых громких и ожидаемых зрителями экранизаций 2018 года возглавила картина «Пятьдесят оттенков свободы». Это продолжение знаменитой истории Джеймса Фоули, снятой по одноименному роману английской писательницы Эрики Леонард, более известной как Э. Л. Джеймс. Дебют картины запланирован на 9 февраля.
Второе место рейтинга досталось ностальгической истории «Как знакомиться с девушками на вечеринках», созданной режиссером Джоном Кэмероном Митчеллом по рассказу Нила Геймана. В главной роли - Николь Кидман. Некоторые уверены, что это «история Ромео и Джульетты», но с примесью пришельцев и панков. В реальности это фильм о друзьях, издавших журнал о музыке. Впрочем, приятелей действительно встретят инопланетянки и странный дом. Выйдет картина 22 февраля.
Третье место у фильма «Погружение». Картину сняли по роману Ледграда, признанном в 2013 году журналом The New York Times книгой года. Это история о разведке, погружении на дно океана и плене боевиков. Вернее о рождестве, которое когда-то объединило героев. Дебют этой ленты ожидается 1 марта.
Четвертное место у трилогии «Аннигиляция» режиссера Алекса Гарленда. На сегодня экранизирована только первая часть. Остальные две под названием «Консолидация» и «Ассимиляция», вероятно, появятся в будущем. Фактически это история о «Зоне Икс», которая буквально кишит аномальными явлениями. Разгадать загадки предстоит биологу, которого сыграла знаменитая Натали Портман. Картина выйдет 8 марта.
Пятое место у фильма «Черновик Сергея Мокрицкого». Эта история о молодом москвиче и дизайнере, который внезапно оказался стерт из памяти всех своих знакомых. Как выясняется в ходе картины, его избрали для уникальной миссии. Картина появится в прокате с 15 марта. Шестая позиция у фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» режиссера Дэвида Йейтса. История о волшебнике, которого поймали сотрудники Магического Конгресса. В фильме появится Джонни Депп и Джуд Лоу. Картина выйдет 15 ноября.
На последней строчке - сиквел диснеевской классики «Мэри Поппинс возвращается», снятой по мотивам книги Памелы Трэверс режиссером Робом Маршаллом. Это история об уже повзрослевших героях, которым счастье, как и ранее, дается нелегко. Помочь им может только Мэри Поппинс. Картина появится на экранах 20 декабря.
Второе место рейтинга досталось ностальгической истории «Как знакомиться с девушками на вечеринках», созданной режиссером Джоном Кэмероном Митчеллом по рассказу Нила Геймана. В главной роли - Николь Кидман. Некоторые уверены, что это «история Ромео и Джульетты», но с примесью пришельцев и панков. В реальности это фильм о друзьях, издавших журнал о музыке. Впрочем, приятелей действительно встретят инопланетянки и странный дом. Выйдет картина 22 февраля.
Третье место у фильма «Погружение». Картину сняли по роману Ледграда, признанном в 2013 году журналом The New York Times книгой года. Это история о разведке, погружении на дно океана и плене боевиков. Вернее о рождестве, которое когда-то объединило героев. Дебют этой ленты ожидается 1 марта.
Четвертное место у трилогии «Аннигиляция» режиссера Алекса Гарленда. На сегодня экранизирована только первая часть. Остальные две под названием «Консолидация» и «Ассимиляция», вероятно, появятся в будущем. Фактически это история о «Зоне Икс», которая буквально кишит аномальными явлениями. Разгадать загадки предстоит биологу, которого сыграла знаменитая Натали Портман. Картина выйдет 8 марта.
Пятое место у фильма «Черновик Сергея Мокрицкого». Эта история о молодом москвиче и дизайнере, который внезапно оказался стерт из памяти всех своих знакомых. Как выясняется в ходе картины, его избрали для уникальной миссии. Картина появится в прокате с 15 марта. Шестая позиция у фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» режиссера Дэвида Йейтса. История о волшебнике, которого поймали сотрудники Магического Конгресса. В фильме появится Джонни Депп и Джуд Лоу. Картина выйдет 15 ноября.
На последней строчке - сиквел диснеевской классики «Мэри Поппинс возвращается», снятой по мотивам книги Памелы Трэверс режиссером Робом Маршаллом. Это история об уже повзрослевших героях, которым счастье, как и ранее, дается нелегко. Помочь им может только Мэри Поппинс. Картина появится на экранах 20 декабря.
Автор: Нина Лукашева