В Петербурге воспитанникам социальных центров подарили сломанные наушники для iPhone
В Петербурге в канун Рождества детям из неблагополучных семей, воспитывающимся в социальных центрах, государство выделило 4 миллиона рублей на подарки. Несовершеннолетние получили в качестве презентов наушники для iPhone, десятая часть которых оказалась бракованной.
Данная ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Во-первых, большинство воспитанников социальных центров Северной столицы не являются владельцами дорогостоящих iPhone. Во-вторых, дефекты на подарках принесли детям не радость, а разочарование. Однако поставщик обязался в ближайшее время заменить сломанные наушники исправными.
Напомним, юнармейцы отправят детям из Сирии около 8 тонн новогодних подарков.
Данная ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Во-первых, большинство воспитанников социальных центров Северной столицы не являются владельцами дорогостоящих iPhone. Во-вторых, дефекты на подарках принесли детям не радость, а разочарование. Однако поставщик обязался в ближайшее время заменить сломанные наушники исправными.
Напомним, юнармейцы отправят детям из Сирии около 8 тонн новогодних подарков.
Автор: Воробьева Алина