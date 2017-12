Агрегатор Metacritic назвал худшие игры 2017 года

В номинации «Наихудшая игра 2017 года» победила Vroom in the Night Sky для игровой приставки Nintendo Switch. Количество набранных баллов ею составило 17 из 100. Это автоматически причислило игру к статусу одной из самых худших игр, ее опередили только Family Party: 30 Great Games Obstacle Arcade с полученными 11 баллами и Ride to Hell: Retribution с набранными 16 баллами.Далее по списку анти-игр года числится игра по дракам на мотоциклах в открытом полноценном мире Road Rage для приставки PS4, которая набрала 26 баллов. Замкнули анти-тройку: Randall, оцененный на 38 баллов; такой же показатель у игры паззл с внедренными хоррор-элементами Dying: Reborn; еще одна неудачная разработка под названием Troll and I, которая набрала 39 баллов. Далее в списке идут менее раскритикованные игровые платформы: Drive Girls (39 баллов), Inner Chains (40 баллов), Tokyo Tattoo Girls (41 балл), Touhou Kobuto V: Burst Battle (42 балла) и Rugby 18 (42 балла).В прошлом году самой худшей игрой признали Ghostbusters, у которой получился рейтингом 30 из 100 баллов. Программную игровую разработку выпустили в одночасье с выходом на большой экран одноименного кинофильма.