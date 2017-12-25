В Ростовской области мужчина менял порноматериалы на криптовалюту
В Ростовской области полиция задержала 31-летнего мужчину, он подозревается в обмене порноматериалов на виртуальную валюту. Гонорары житель региона получал в виде электронных платежей, по данному преступлению проводится расследование.
В ходе доследственной проверки было установлено, что местный житель реализовывал в страны Европы видеоролики запрещённого содержания. Особо отмечено, что коллеги из ФРГ помогли сотрудникам СКР установить личность мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена УК РФ. Всего мужчина реализовал за биткоины 11 тыс. видеороликов порнографического характера. Уголовное дело возбуждено по пункту «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ за приобретение, хранение и распространение запрещенных фото- или видеоматериалов. Подозреваемый использовал телекоммуникационные сети.
Оперуполномоченные провели обыск в квартире жителя области, он признался в содеянном. Мужчина находится под домашним арестом, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
В ходе доследственной проверки было установлено, что местный житель реализовывал в страны Европы видеоролики запрещённого содержания. Особо отмечено, что коллеги из ФРГ помогли сотрудникам СКР установить личность мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена УК РФ. Всего мужчина реализовал за биткоины 11 тыс. видеороликов порнографического характера. Уголовное дело возбуждено по пункту «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ за приобретение, хранение и распространение запрещенных фото- или видеоматериалов. Подозреваемый использовал телекоммуникационные сети.
Оперуполномоченные провели обыск в квартире жителя области, он признался в содеянном. Мужчина находится под домашним арестом, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
Автор: Семен Зайцев