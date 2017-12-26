«Дом-2»: Новая участница Марина Джураева в первый день на проекте занялась сексом
Марина Джураева, новая участница реалити-шоу «Дом-2», прибывшая из Волгодонска к Виталию Малышеву, в первый же день пребывания на проекте решила покорить своего избранника сексом. Пара вместе провела ночь, но сердце Малышева не было покорено.
Марине Джураевой удалось пройти все этапы кастинга, в итоге девушка стала участницей популярного проекта. Сообщается, что жительница Волгодонска недавно приехала в Москву, но после ряда неудач в личных отношениях решила найти свою любовь на «Доме-2». Придя на Поляну, девушка заявила, что пришла к Виталию Малышеву. Вместе с Джураевой к молодому человеку пришла ещё одна новая участница, настроенная таким же решительным образом. Чтобы определиться со своей симпатией, парень устроил кулинарный баттл, в нём жительница Волгодонска проиграла. На лобном месте Марина Джураева заявила, что готова сразу же заселиться в гостевой домик со своим избранником.
Молодые люди были вместе всю ночь, но даже после этого, по мнению Виталия Малышева, он «не был впечатлен», и не сделал окончательный выбор. Участник телестройки продолжает флиртовать одновременно с двумя девушками.
Марине Джураевой удалось пройти все этапы кастинга, в итоге девушка стала участницей популярного проекта. Сообщается, что жительница Волгодонска недавно приехала в Москву, но после ряда неудач в личных отношениях решила найти свою любовь на «Доме-2». Придя на Поляну, девушка заявила, что пришла к Виталию Малышеву. Вместе с Джураевой к молодому человеку пришла ещё одна новая участница, настроенная таким же решительным образом. Чтобы определиться со своей симпатией, парень устроил кулинарный баттл, в нём жительница Волгодонска проиграла. На лобном месте Марина Джураева заявила, что готова сразу же заселиться в гостевой домик со своим избранником.
Молодые люди были вместе всю ночь, но даже после этого, по мнению Виталия Малышева, он «не был впечатлен», и не сделал окончательный выбор. Участник телестройки продолжает флиртовать одновременно с двумя девушками.
Автор: Семен Зайцев