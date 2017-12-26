Спортивную версию Lada Vesta Rally Sprint оснастят форсированным двигателем
Разработчики Lada Vesta Rally Sprint продолжают раскрывать новые подробности о спортивной версии седана компании «Автопродукт». Они подтвердили, что внешний вид транспортного средства останется таким, как на рендерах, а внутреннее оснащение будет включать в себя 1,6-литровый форсированный мотор мощностью 149 «лошадей».
Кроме того, на днях стало известно о производителе пластикового обвеса для раллийной модификации автомобиля, которой оказалась компания ArtForm, уже изготовившая макеты для комплектующих из пластилина. Основываясь на просочившихся в Сеть фотоснимках Lada Vesta Rally Sprint, эксперты пришли к заключению, что на данный момент имеются заготовки накладок на колёсные арки и задний спойлер.
Напомним, прототип спортивной версии Lada Vesta Rally Sprint принял участие в дорожных тестах.
Кроме того, на днях стало известно о производителе пластикового обвеса для раллийной модификации автомобиля, которой оказалась компания ArtForm, уже изготовившая макеты для комплектующих из пластилина. Основываясь на просочившихся в Сеть фотоснимках Lada Vesta Rally Sprint, эксперты пришли к заключению, что на данный момент имеются заготовки накладок на колёсные арки и задний спойлер.
Напомним, прототип спортивной версии Lada Vesta Rally Sprint принял участие в дорожных тестах.
Автор: Воробьева Алина