Кэмерон Диас впервые станет матерью
Кэмерон Диас готовится впервые стать матерью. Вместе со своим супругом актрисой было принято решение о начале процесса усыновления ребенка из приюта.
Голливудская 45-летняя актриса имеет возможность попытаться родить самой, но она поняла, что рисковать слишком опасно, вдобавок ко всему, Кэмерон Диас желает подарить радость хоть одному малышу из детского приюта. Для ускорения процесса усыновления, актриса и ее супруг — рок-звезда Бенджи Мэдден — подчеркнули в поданном заявлении, что хотят получить статус приемных родителей ребенка родом не из США. Все дело в слишком длинных процедурах, вследствие большого количества людей, желающих усыновить дитя. Известно, что Кэмерон Диас хочет взять под опеку мальчика, но будет в любом случае рада и девочке.
Звездная пара уже начала активно готовиться к пополнению в семье, они ведут сбор советов у своих знакомых, кто имеет опыт воспитания детей. Кэмерон Диас с трепетом ожидает того самого момента, когда у нее будет прекрасная возможность крепко обнять и поцеловать своего малыша. Друзья 45-летней актрисы полагают, что из нее выйдет замечательная мама, а из ее супруга Бенджи Мэддена – примерный отец.
Голливудская 45-летняя актриса имеет возможность попытаться родить самой, но она поняла, что рисковать слишком опасно, вдобавок ко всему, Кэмерон Диас желает подарить радость хоть одному малышу из детского приюта. Для ускорения процесса усыновления, актриса и ее супруг — рок-звезда Бенджи Мэдден — подчеркнули в поданном заявлении, что хотят получить статус приемных родителей ребенка родом не из США. Все дело в слишком длинных процедурах, вследствие большого количества людей, желающих усыновить дитя. Известно, что Кэмерон Диас хочет взять под опеку мальчика, но будет в любом случае рада и девочке.
Звездная пара уже начала активно готовиться к пополнению в семье, они ведут сбор советов у своих знакомых, кто имеет опыт воспитания детей. Кэмерон Диас с трепетом ожидает того самого момента, когда у нее будет прекрасная возможность крепко обнять и поцеловать своего малыша. Друзья 45-летней актрисы полагают, что из нее выйдет замечательная мама, а из ее супруга Бенджи Мэддена – примерный отец.
Автор: Дягилев Михаил