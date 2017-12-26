Уфологи обнаружили на видео NASA боевой НЛО
Группа уфологов, изучая видеоматериалы NASA, обнаружила боевой НЛО, корабль, по мнению специалистов, готовился к атаке. Видеозапись получена Скоттом Уорингом, ролик размещен на хостинге YouTube.
Визуально НЛО воспринимается как «космический танк» пришельцев, считают уфологии. Сообщается, что видеосюжет был заснят одной из внешних бортовых видеокамер МКС. Специалисты в области уфологии полагают, что на видеозаписи представлен боевой инопланетный корабль, но фото с изображением загадочного объекта нуждается в изучении.
Эксперты отмечают, что размытость снимка не может свидетельствовать об инопланетном происхождении корабля. Представители Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства США не комментируют ситуацию. По их мнению, каждый должен сам решить, пришельцы это или нет.
Визуально НЛО воспринимается как «космический танк» пришельцев, считают уфологии. Сообщается, что видеосюжет был заснят одной из внешних бортовых видеокамер МКС. Специалисты в области уфологии полагают, что на видеозаписи представлен боевой инопланетный корабль, но фото с изображением загадочного объекта нуждается в изучении.
Эксперты отмечают, что размытость снимка не может свидетельствовать об инопланетном происхождении корабля. Представители Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства США не комментируют ситуацию. По их мнению, каждый должен сам решить, пришельцы это или нет.
Автор: Семен Зайцев