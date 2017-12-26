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Учёные: Ионизирующее излучение могло поменять структуру молекул Вселенной
Учёные из МГУ с помощью эксперимента попытались выяснить роль различных форм ионизирующего излучения, включая космические лучи, в изменении структуры молекул Вселенной. Для этого они в лабораторных условиях провели опыт, наблюдая за простейшей молекулой ацетонитрил.

Учёные: Ионизирующее излучение могло поменять структуру молекул Вселенной

Данное органическое соединение, обладающее слабым эфирным запахом и являющееся хорошим растворителем, представляет собой комбинацию азота и метана. Химики поместили ACN в специальный отсек, в котором поддерживались условия, подобные космическим, то есть низкая температура, высокая радиация и практически полный вакуум. В это закрытое пространство российские учёные поочерёдно помещали различные замороженные благородные газы, такие как неон, ксенон, аргон или криптон, содержащие вкрапления органики, после чего проводили наблюдения за изменением их составов.

Специалисты выяснили, что химсостав льда, который, казалось бы, не должен участвовать в подобных реакциях, значительно влиял на трансформацию космическими лучами ацетонитрила. Например, в неоновом льду появлялись молекулы изонитрила метана (соединение углерода, азота и молекулы метана), а в неоновой среде оказывался кетенемин (CH2CNH), чьи молекулы ранее обнаруживали в космосе.

Напомним, американские исследователи изучают экзогеологию с помощью воспроизведения их природных условий в лаборатории.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 11:45
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