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В Сети сообщили, что участникам «Дома-2» запрещают говорить правду
«Дом-2» многие годы находится в центре внимания широкой аудитории. Телезрителям интересно наблюдать за происходящими на Поляне событиями, включая детали личной жизни домочадцев. В Сети рассказали, что участникам проекта запрещают говорить правду.

В Сети сообщили, что участникам «Дома-2» запрещают говорить правду

Отслеживая перипетии личной жизни участников телешоу, зрители особое внимание сосредотачивают на скандальных разборках между парами, а их, как сообщается на проекте достаточно. Несколько дней назад Павел Пятницкий, известный общественный деятель раскрыл правду о популярном телешоу. Было указано, что участники телестройки вынуждены терпеть иногда жесткое отношение к ним со стороны организаторов. «Домочадцам» запрещено раскрывать подробности, происходящие внутри проекта, не попадающие на видеокамеры. Пятницкий уточняет, что запрет распространяется не только на прямые эфиры, но и на социальные сети.

На Поляну приглашают экспертов из разных областей. Недавно такая возможность была предоставлена и самому Пятницкому. Он, возмущенный таким отношением руководства, решил раскрыть телезрителям некоторые нюансы. По мнению деятеля, на проекте нет «ни одного достойного мужчины», а поведение девушек «является вызывающим». Участники телестройки являются «элементарным средством для заработка»для организаторов.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 11:01
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