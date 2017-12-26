Стали известны предсказания Ванги на 2018 год
Стали известны подробности предсказаний болгарской провидицы Ванги на предстоящий 2018 год. Как минимум два значимых предвиденных события датируются следующим годом – становление новой мировой супердержавы и космическое открытие.
Экспертами отмечается, что одно предсказание Ванги уже в процессе воплощения. Так, по сведениям журнала Forbes, 45 лет назад от мировой экономической доли на Китай приходилась часть в размере чуть больше 4%, но уже по состоянию на 2015 год доля КНР в мире достигла отметки более 15,5% (в сравнении с показателем на 2015 год у США – немного выше 16,5%), и сохранение положительной тенденции по-прежнему продолжается.
Затрагивая тему второго предсказания Ванги стоит сказать, что на планету Венера в данный момент экспедиций не предполагается, но в 2018 году NASA хочет запустить к центру Солнечной системы автономный зонд Parker Solar Probe, траектория движения которого будет напрямую зависеть от расположения Венеры. Основные цели перед миссией запуска зонда составят в подробном изучении строения и структуры солнечного магнитного поля, а также его влияния в формировании солнечного ветра, возможно, провидица Ванга именно эти исследования и имела в виду. Следует предварительный вывод: ученым скоро станет известно о существовании нового вида энергии.
Экспертами отмечается, что одно предсказание Ванги уже в процессе воплощения. Так, по сведениям журнала Forbes, 45 лет назад от мировой экономической доли на Китай приходилась часть в размере чуть больше 4%, но уже по состоянию на 2015 год доля КНР в мире достигла отметки более 15,5% (в сравнении с показателем на 2015 год у США – немного выше 16,5%), и сохранение положительной тенденции по-прежнему продолжается.
Затрагивая тему второго предсказания Ванги стоит сказать, что на планету Венера в данный момент экспедиций не предполагается, но в 2018 году NASA хочет запустить к центру Солнечной системы автономный зонд Parker Solar Probe, траектория движения которого будет напрямую зависеть от расположения Венеры. Основные цели перед миссией запуска зонда составят в подробном изучении строения и структуры солнечного магнитного поля, а также его влияния в формировании солнечного ветра, возможно, провидица Ванга именно эти исследования и имела в виду. Следует предварительный вывод: ученым скоро станет известно о существовании нового вида энергии.
Автор: Дягилев Михаил