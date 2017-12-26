Анна Бузова похвасталась красивым видом заснеженной Москвы

«Всегда интересовало, как надо загадывать желания перед Новым годом. Можно просто ждать всего, о чем мечтает человек. Особо активные могут делать коробочки с записочками, однако у меня, к сожалению, нет на это времени. Мне приходится просто надеяться на чудо. В Новом году очень хотелось бы счастья для себя и всех вас», - написала Анна Бузова на своей странице в Instagram.Также сестра Ольги Бузовой обнародовала ролик, на котором она позирует на фоне новогодней елки в Москве. Поклонники отметили, что девушка отлично выглядит. Ранее Бузова публиковала несколько роликов из салона красоты, где проходила различные процедуры. Фанаты оценили старания девушки, назвав ее красивой и без макияжа.Анна Бузова также отметила, что активно готовится к встрече Нового года. Она уже успела пройтись по бутикам и подобрать себе наряд на вечеринку. На празднике сестра Ольги Бузовой будет в ярком красном платье и белой блузке. Публикация с фото с бутика собрала за сутки более 500 тысяч лайков. Поклонники отметили, что красный цвет ей очень к лицу.