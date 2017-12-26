Силуанов: В январе зарплаты бюджетников проиндексируют на 23 %
Министр финансов Антон Силуанов уточнил обнародованную ранее информацию о планах российского правительства с января 2018 года постепенно увеличивать оплату труда работникам бюджетной сферы. Согласно словам политического деятеля, в следующем месяце зарплаты бюджетников проиндексируют на 23 %.
Новость о том, что с началом нового года в РФ начнут увеличиваться зарплаты представителям указанной категории населения, одновременно и обрадовала их, и оставила в недоумении, так как информация показалась многим несколько абстрактной.
Внесённая Антоном Силуановым ясность касательно 23 %-ной индексации, которая должна осуществиться в рамках выполнения «майских» указов Владимира Путина от 2012 года, убедила бюджетников в реальности и конкретике намерения властей. Правда, эксперты в области ведения финансовых операций подсчитали, что в 2018 году рост реальных зарплат не превысит 5 %.
Новость о том, что с началом нового года в РФ начнут увеличиваться зарплаты представителям указанной категории населения, одновременно и обрадовала их, и оставила в недоумении, так как информация показалась многим несколько абстрактной.
Внесённая Антоном Силуановым ясность касательно 23 %-ной индексации, которая должна осуществиться в рамках выполнения «майских» указов Владимира Путина от 2012 года, убедила бюджетников в реальности и конкретике намерения властей. Правда, эксперты в области ведения финансовых операций подсчитали, что в 2018 году рост реальных зарплат не превысит 5 %.
Автор: Воробьева Алина