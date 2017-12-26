В интернет «слили» секс-фото самой дорогой в мире модели Жизель Бундхен
Во всемирную сеть попали фото самой высокооплачиваемой во всём мире модели 37-летний Жизель Бундхен. Материалы размещены Telegram-каналом Super, экс-участница Victoria's Secret позирует обнажённой на кровати, устланной белым бельем.
Сообщается, что фотоснимки, размещенные в Сети, привлекли внимание пользователей. Молодая женщина ранее была известна своими отношениями с актером Леонардо Ди Каприо, в период с 2000 по 2005 годы. Помимо этого, модель занималась рекламой собственной книги, включающий набор эротических фотоснимков. Отмечено, что ресурс Telegram-канал Super разместил фотографии Бундхен с целью привлечь новых подписчиков. Фотосессия была устроена в виде обнажённой натуры на фоне белоснежных простыней.
Эксперты отмечают, что подобный сюжет был опубликован бразильским журналом VOGUE несколько лет назад. Один эксклюзивный фотокадр со знаменитостью оценивался в 700 долларов. О стоимости новой фотосессии и кто является её организатором, не сообщается.
Сообщается, что фотоснимки, размещенные в Сети, привлекли внимание пользователей. Молодая женщина ранее была известна своими отношениями с актером Леонардо Ди Каприо, в период с 2000 по 2005 годы. Помимо этого, модель занималась рекламой собственной книги, включающий набор эротических фотоснимков. Отмечено, что ресурс Telegram-канал Super разместил фотографии Бундхен с целью привлечь новых подписчиков. Фотосессия была устроена в виде обнажённой натуры на фоне белоснежных простыней.
Эксперты отмечают, что подобный сюжет был опубликован бразильским журналом VOGUE несколько лет назад. Один эксклюзивный фотокадр со знаменитостью оценивался в 700 долларов. О стоимости новой фотосессии и кто является её организатором, не сообщается.
Автор: Семен Зайцев